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21:59 (мск), источник: ТАСС

Сборная России завоевала одну бронзовую медаль на ЧЕ по современному пятиборью

ТАСС, 23 июля. Сборная России выиграла одну бронзовую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходил в Венгрии.

Екатерина Хураськина и Светлана Лебедева завоевали бронзу в женской эстафете. В мужской эстафете Олег Наумов и Илья Фролов стали шестыми. В смешанной эстафете Людмила Тебекина и Кирилл Беляков заняли четвертое место.

В личном турнире у мужчин лучший из россиян Александр Лесун стал 15-м. У женщин лучший результат среди россиянок показала Ульяна Баташова, занявшая 10-е место. В мужском командном первенстве Лесун, Беляков и Александр Савкин стали восьмыми. В женском командном первенстве Баташова, Гульназ Губайдуллина и Анастасия Васильева заняли четвертое место.

В общекомандном зачете россияне поделили седьмое место со сборными Украины и Латвии. Победителем общего зачета стала сборная Франции (пять золотых, одна бронзовая медаль). Второе место заняли венгры (1−2−2), третье — белорусы (1−0−0).

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