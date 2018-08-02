Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта стартует в Глазго

Соревнования пройдут со 2 по 12 августа, они включат в себя первенства по плаванию (Глазго, 3—9 августа ), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа ), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа ), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа ), велотреку (Глазго, 2—7 августа ), велошоссе (Глазго, 5—12 августа ), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), BMX (Глазго, 10—11 августа ), гольфу (Глазго, 7—12 августа ), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа ), академической гребле (Глазго, 2—5 августа ), триатлону (Глазго, 9—11 августа ), легкой атлетике (Берлин, 7—12 августа ).

В Глазго и Эдинбурге выступят около 3 тыс. спортсменов, на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине — около 1,5 тыс.

Соревнования в таком формате будут проходить раз в четыре года. Каждый чемпионат организован отдельной европейской федерацией и городской администрацией, принимающей старты. Решение провести объединенный турнир было вызвано желанием ряда европейских федераций летних олимпийских видов спорта иметь больше доходов с соревнований. Место проведения следующего спортивного мультимероприятия будет определено вскоре после окончания предстоящего чемпионата.

Решение о проведении первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта было принято в 2015 году. Тогда Европейская легкоатлетическая ассоциация, Европейская федерация водных видов спорта, Европейский велосипедный союз, Международная федерация гребного спорта и Европейский союз триатлона пришли к соглашению организовать свои чемпионаты в рамках одного события. Позднее присоединились Европейский гимнастический союз, а также Европейская ассоциация гольфа.

Женская спортивная гимнастика

Местом проведения соревнований по спортивной гимнастике станет спорткомплекс SSE Hydro, который осенью 2015 года принимал мировое первенство по этому виду спорта.

На чемпионате Европы будут разыграны медали в командном турнире и в отдельных видах гимнастического многоборья у взрослых спортсменов. Юниоры и юниорки будут бороться за награды в командном турнире, личном многоборье, а также в отдельных видах гимнастического многоборья. Женский чемпионат Европы пройдет со 2 по 5 августа, мужской — с 9 по 12 августа.

В состав женской сборной России вошли Ангелина Мельникова, Ирина Алексеева, Ульяна Перебиносова, Ангелина Симакова и Лилия Ахаимова. Окончательный состав мужской национальной команды определится 2 августа, по окончании сбора на подмосковной базе «Озеро Круглое».

В финале командного турнира у женщин за каждую страну выступят по три спортсменки, и в зачет будут приниматься результаты каждой участницы. То есть любая серьезная ошибка одной гимнастки может обрушить шансы на медали всей команды. «Для нас турнир в Глазго станет проверочным стартом. Осенью на чемпионате мира в Катаре стартует отбор на Олимпийские игры — 2020, и нам очень важно “обкатать” молодых спортсменок в преддверии мирового первенства», — подчеркнула Родионенко в беседе с ТАСС.

Командные турниры у взрослых входят в программу гимнастических континентальных первенств, проходящих по четным годам. На ЧЕ-2016 в Берне российская женская сборная в составе Алии Мустафиной, Ксении Афанасьевой, Ангелины Мельниковой, Дарьи Спиридоновой и Седы Тутхалян выиграла золото командного турнира. Мустафина была первой в упражнении на бревне, Спиридонова завоевала серебро в упражнении на брусьях, бронзу выиграли Мустафина (брусья) и Афанасьева (опорный прыжок).

В соревнованиях юниорок российским спортсменкам тогда не было равных в командном турнире. В числе тех, кто выиграл золото, были и Симакова с Перебиносовой, которым теперь предстоит выступать на взрослом турнире. В личном многоборье первенствовала еще одна россиянка, Елена Еремина, пропускающая текущий сезон из-за травмы. В отдельных видах гимнастического многоборья юниорки в Берне выиграли две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

Велосипедный спорт на треке

Чемпионат Европы по велоспорту на треке пройдет со 2 по 7 августа в Глазго на велодроме, носящем имя британского велогонщика Криса Хоя. В рамках соревнований будет разыграно 22 комплекта медалей (по 11 — у мужчин и женщин). Спортсмены будут бороться за награды в личном и командном спринте, в гите на 1 км (мужчины) и 500 м (женщины), личной и командной гонках преследования, кейрине, скрэтче, гонке по очкам, мэдисоне, омниуме и гонке на выбывание.

В состав спринтерской команды России вошли Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, Екатерина Гниденко, Денис Дмитриев, Шейн Перкинс, Александр Шарапов, Павел Якушевский, Александр Дубченко, Александр Васюхно. В состав темповой группы вошли Александр Евтушенко, Лев Гонов, Глеб Сырица, Иван Смирнов, Дмитрий Мухомедьяров, Мамыр Сташ, Максим Пискунов, Артур Ершов, Гульназ Бадыкова, Анастасия Яковенко, Александра Гончарова, Евгения Аугустинас, Диана Климова и Виктор Манаков.

«С чемпионата Европы в Глазго начнется отбор на Олимпиаду-2020, спортсмены начнут набирать рейтинговые очки», — сообщил ТАСС главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец. Основные медальные надежды наставник национальной команды связывает со спринтерами, не раз становившимися первыми на различных международных стартах. Речь идет, прежде всего, о призерах Игр-2016 Войновой, Шмелевой, Дмитриеве, а также австралийце Перкинсе, который год назад принял российское гражданство. Однако и темповикам, по словам тренера, также по силам завоевать не одну награду.

На чемпионате Европы — 2017, который проходил в Берлине, сборная России заняла седьмое место в медальном зачете, завоевав одну золотую, четыре серебряные и пять бронзовых наград. Первыми тогда стали представители Германии (5−4−3), вторыми — французы (5−1−2), третьими — спортсмены из Великобритании (3−1−0). По общему числу завоеванных наград россияне уступили только немцам.

Единственное золото ЧЕ-2017 завоевали в командном спринте Войнова и Шмелева. Обладателями серебряных наград у россиян стали Перкинс (кейрин), Пискунов (гонка на выбывание), Бадыкова (гонка по очкам) и Аугустинас (гонка на выбывание). Бронзовыми призерами стали Дмитриев (личный спринт), Евтушенко, Сташ, Дмитрий Соколов и Алексей Курбатов (все — командная гонка преследования), Шмелева (личный спринт и гит на 500 м) и Аугустинас (скрэтч).

Академическая гребля

Соревнования по гребному спорту пройдут со 2 по 5 августа на канале в Стратклайдском парке Глазго. Будет разыграно 18 комплектов наград. Российские гребцы примут участие в розыгрыше медалей в 10 дисциплинах (семи мужских и трех женских).

Мужчины выступят в одиночке (Владислав Рябцев), двойке без рулевого (Александр Страдаев, Григорий Шулепов), четверке парной (Артем Косов, Александр Вязовкин, Николай Пименов, Павел Сорин), восьмерке с рулевым (Иван Баландин, Александр Чаукин, Семен Яганов, Роман Ломачев, Максим Голубев, Даниил Баранов, Юрий Пшеничников, Даниил Андриенко, Павел Сафонкин). В легком весе — Юрий Щелоков (одиночка), Антон Куранов, Никита Болозин (двойка парная), Максим Телицын, Александр Богдашин, Куранов, Болозин (четверка парная).

В женских состязаниях Россия будет представлена в четверке без рулевого (Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова, Екатерина Севастьянова, Елена Орябинская), четверке парной (Василиса Степанова, Ольга Халалеева, Юлия Волгина, Екатерина Курочкина) и одиночке легкого веса (Анастасия Лебедева).

Как сообщил ТАСС президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин, он рассчитывает, что команда завоюет в Глазго три медали.

«Основные надежды мы возлагаем на женскую безрульную четверку, мужскую восьмерку, которая должна себя показать, — сказал глава ФГСР. — Есть представители и неолимпийских классов, которых без медальных перспектив мы не имели права отправлять на турнир. Активно набирает обороты наш одиночник Владислав Рябцев, в этом году он неплохо выглядел на этапе Кубка мира и на чемпионате России и доказал свое безоговорочное лидерство. Если мы держим на прицеле следующие Олимпийские игры, то уже нужно сейчас цепляться за призовые места, чтобы чувствовать себя более уверенно и в будущем претендовать на большее».