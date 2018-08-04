Определились победители Кубка Азии по триатлону в Алматы

В тройку призеров среди женщин попали представительницы Японии и Кореи. Первой стала японская атлетка Ниина Кишимото, «серебро» получила ее соотечественница Хикару Фукуока, третье место заняла кореянка Джи Йеон Ким. Казахстанские спортсменки Надежда Бекмагамбетова, Ашраф Камалова, Анастасия Автушко, Газиза Кумакбаева и Яна Морозова заняли 9, 10, 11, 14 и 16 места соответственно.

«Это соревнование было одним из лучших в моей карьере, — поделилась впечатлениями победительница соревнования Ниина Кишимото. — Была сложная беговая дистанция, но от того победа и приятнее, я рада, что приехала и невероятно горжусь своей победой и командой».

«Я улучшила свое время на три минуты, и для меня это большой результат, — рассказала казахстанская атлетка Анастасия Автушко. — Беговая трасса была очень сложная для меня, слишком много подъемов, но само мероприятие было организовано шикарно, все было сделано для удобства спортсменов.».

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Яна Морозова также рассказала о своем выступлении на соревновании:

«Это соревнование далось мне нелегко, это была самая тяжелая трасса, которую мне приходилось проходить за восемь лет моей карьеры. Плавание прошло замечательно, вело тоже было неплохо. Правда, приходилось останавливаться и пропускать пешеходов из-за того, что дороги плохо перекрывали. Беговая трасса была очень тяжелая, потому что здесь преимущественно высокие подъемы. А так я довольна выступлением».

Среди мужчин лидером соревнований стал представитель Гонконга Оскар Коггинс, второе место занял украинец Иван Иванов, а замкнул тройку призеров соотечественник победителя Джейсон Тай Лонг Нг. Казахстанцы Мейрлан Искаков, Темирлан Темиров, Семен Пивоваров, Аян Бейсенбаев, Дарын Конысбаев, Александр Автушко, Сабыржан Косак заняли 9, 10, 14, 17, 20, 29 и 30 места соответственно.

«Старт был отличный, погода, организация — все было на высшем уровне и мне все понравилось, — рассказал казахстанский спортсмен Семен Пивоваров. — Старт, конечно, был тяжеловатый. Но в итоге все сложилось хорошо».