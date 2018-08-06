Сборная России сохранила лидерство после третьего медального дня ЧЕ по летним видам спорта

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье сборная России завоевала восемь медалей — две золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Первую российскую медаль соревновательного дня завоевала велогонщица Евгения Аугустинас, ставшая третьей в гонке на выбывание. На велотреке были завоеваны еще две медали — в спринте в финале сошлись россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, победа осталась за последней.

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В спортивной гимнастике две медали российской команде принесла Ангелина Мельникова. Сначала она стала второй в опорном прыжке, затем третьей в упражнении на брусьях. Кроме того, она выступила в вольных упражнениях, но в этом виде программы осталась без наград, заняв шестое место.

Российские пловцы в воскресенье завоевали три медали. Золотую медаль выиграла Юлия Ефимова, победив на дистанции 100 метров брассом. Анастасия Фесикова стала второй на дистанции 50 метров на спине, а мужская сборная России завоевала серебро в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

Второе место в медальном зачете занимают итальянские спортсмены, в активе которых 24 награды (7−7−10), на третьей строчке расположились британцы (6−6−5).