Сборная России сохранила лидерство после третьего медального дня ЧЕ по летним видам спорта

В воскресенье сборная России завоевала восемь медалей — две золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Первую российскую медаль соревновательного дня завоевала велогонщица Евгения Аугустинас, ставшая третьей в гонке на выбывание. На велотреке были завоеваны еще две медали — в спринте в финале сошлись россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, победа осталась за последней.
В спортивной гимнастике две медали российской команде принесла Ангелина Мельникова. Сначала она стала второй в опорном прыжке, затем третьей в упражнении на брусьях. Кроме того, она выступила в вольных упражнениях, но в этом виде программы осталась без наград, заняв шестое место.
Российские пловцы в воскресенье завоевали три медали. Золотую медаль выиграла Юлия Ефимова, победив на дистанции 100 метров брассом. Анастасия Фесикова стала второй на дистанции 50 метров на спине, а мужская сборная России завоевала серебро в эстафете 4×200 метров вольным стилем.
Второе место в медальном зачете занимают итальянские спортсмены, в активе которых 24 награды (7−7−10), на третьей строчке расположились британцы (6−6−5).
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-ВМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).