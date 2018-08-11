Ласицкене выиграла первое золото легкоатлетического ЧЕ, Шубенков завоевал серебро

Источник: РИА "Новости"

Награды для национальной команды в зачет медального рейтинга в пятницу принесли только прыгуны в воду.

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Первую медаль завоевали Евгений Кузнецов и Илья Захаров, которые выиграли золото в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Россияне набрали 431,16 балла по итогам шести прыжков. Второе место заняли британцы Джек Ло и Кристофер Мирс (430,62), бронзовые медали выиграли немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (394,77).

Чуть позже первое место в соревнованиях по прыжкам в воду с метрового трамплина заняла россиянка Мария Полякова. По итогам пяти прыжков 21-летняя спортсменка набрала 285,55 очка. Заключительную медаль принесла Надежда Бажина, выигравшая серебро в этой же дисциплине, заработав 276 баллов. Третьей стала итальянка Елена Бертокки (271,25).

Пятница также была для всех поклонников российской легкой атлетики самым многообещающим днем. В борьбу за медали чемпионата Европы вступали два лидера сборной, имеющие лучшие результаты сезона в мире. Это прыгунья в высоту Мария Ласицкене и бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

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Ласицкене не рада победе на ЧЕ

Неоднократная чемпионка мира Ласицкене, победившая в Берлине с результатом 2,00 метра, сразу после окончания соревнований сообщила журналистам, что не рада своему успеху.

«Эта победа нисколько не придает мне радости. Почему? Результат слишком невысок. Я рассчитывала прыгнуть лучше», — сказала спортсменка.

«Конечно, на этом старте я нервничала, все-таки чемпионат Европы, — продолжила Ласицкене. — Но какого-то давления психологического от того, что от меня ждут победу, не было. Просто я знала, что за меня болеют, поддерживают. Это, наоборот, прибавляло сил».

В летнем сезоне россиянка на пяти турнирах побеждала с прыжками выше двух метров. На этапах «Бриллиантовой лиги» в Париже и Лондоне ей удавалось покорить высоту 2,04 метра.

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Шубенкову не нужно золото ЧЕ, если при его завоевании показан невысокий результат

Шубенков в финале дистанции 110 м с барьерами пробежал дистанцию за 13,17 секунды, так же, как и француз Паскаль Мартино-Лагард.

Однако судьи после просмотра фотофиниша отдали победу Лагарду.

Представитель нейтрального атлета Шубенкова Елена Орлова подала протест, который спустя некоторое время был отклонен.

«Я не могу утверждать, но мне показалось, что он был чуть впереди. Тем более, что походу дистанции я его догонял. Но в любом случае, это не тот результат, на который я здесь рассчитывал. С таким временем пусть соперник забирает золото себе», — сказал Шубенков.

Чемпион мира 2015 года не стал списывать свой невысокий результат на какие-то внешние обстоятельства.

«Не исключаю, что на результат могло повлиять изменение регламента, согласно которому я пропускал четвертьфинальный забег. Но с другой стороны, сколько раз я бежал быстро с первого старта. Думаю, что есть какие-то проблемы в тренировочном процессе, это надо переваривать» — подчеркнул бегун.

«Такого, что я заранее себе повесил на шею золотую медаль чемпионата Европы, точно не было. Да, в полуфинале я немного дал себе слабинку, больше следил за соперниками. Отстал поначалу, но потом выбежал. Но в финале все серьезно было», — заключил спортсмен.

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Захаров и Кузнецов обыграли олимпийских чемпионов

После неудачного начала чемпионата Европы сборная России по прыжкам в воду завоевала сразу несколько наград турнира разного достоинства. В пятницу, как уже говорилось, спортсмены принесли в копилку национальной команды две золотых и одну серебряную медали.

Сначала Илья Захаров и Евгений Кузнецов в драматичной борьбе на трехметровом трамплине обыграли действующих олимпийских чемпионов из Великобритании Джека Ло и Кристофера Мирса. Россияне в третьем прыжке допустили небольшую помарку, которая отбросила дуэт на второе место, однако ошибка британцев в решающем раунде привела Захарова и Кузнецова к чемпионству.

«Честно говоря, после ошибки на третьем прыжке сложно в это верилось, потому что в Великобритании своих судят так, как китайцев в остальном мире, — поделился своими впечатлениями глава Российской федерации прыжков с трамплина Алексей Власенко. — Так что очень переживали, волновались. И они же не просто выиграли золото, а обыграли олимпийских чемпионов, которые выступали у себя дома. Каждая победа над ними дорого стоит».

Сами спортсмены не придали особого значения ошибке, отметив, что она не стала фатальной. «Один прыжок — это не приговор. Бороться дальше можно, любой спортсмен может ошибиться, это нормально в нашем виде спорта. У нас была небольшая ошибка, набрали 65 баллов за прыжок, это все отыгрывается», — отметил Кузнецов.

Чемпионат Европы стал для Захарова и Кузнецова последним в уходящем сезоне.

«Сезон был очень успешным. На всех этапах Мировой серии медали, закончили сезон чемпионатом Европы, самым важным стартом, теперь едем домой с золотом и будем отдыхать с семьями. Изначально как-то турнир не задался для нашей сборной, хорошо, что вчера был переломный момент, и мы сегодня показали хороший результат», — сказал Захаров.