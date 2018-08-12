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22:26 (мск), источник: ТАСС

Сборная России выиграла медальный зачет первого в истории ЧЕ по летним видам спорта

ГЛАЗГО /Великобритания/, 12 августа. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта.

Источник: РИА "Новости"

Российская команда завоевала 66 медалей — 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых. За победу в общекомандном медальном зачете сборная России получит трофей чемпионата Европы (European Championships Trophy), вручаемый лучшей команде турнира. Трофей представляет собой кубок высотой 650 мм и шириной 400 мм, стоящий на основании из 22-каратного золота.

Второе место в медальном зачете заняла сборная Великобритании, в активе которой 71 медаль (24−25−22). Отрыв российской сборной от британской составляет семь золотых медалей. На чемпионате Европы осталось разыграть шесть комплектов наград, то есть сборная России стала недосягаема для британцев.

Российские легкоатлеты выиграли на чемпионате Европы одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды. Однако российские спортсмены из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики выступают на турнире в нейтральном статусе, а их медали не идут в зачет объединенного чемпионата Европы.

Первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта прошел со 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включил в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-BMX (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).

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