Сборная России выиграла медальный зачет первого в истории ЧЕ по летним видам спорта

Источник: РИА "Новости"

Российская команда завоевала 66 медалей — 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых. За победу в общекомандном медальном зачете сборная России получит трофей чемпионата Европы (European Championships Trophy), вручаемый лучшей команде турнира. Трофей представляет собой кубок высотой 650 мм и шириной 400 мм, стоящий на основании из 22-каратного золота.

Второе место в медальном зачете заняла сборная Великобритании, в активе которой 71 медаль (24−25−22). Отрыв российской сборной от британской составляет семь золотых медалей. На чемпионате Европы осталось разыграть шесть комплектов наград, то есть сборная России стала недосягаема для британцев.

Российские легкоатлеты выиграли на чемпионате Европы одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды. Однако российские спортсмены из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики выступают на турнире в нейтральном статусе, а их медали не идут в зачет объединенного чемпионата Европы.