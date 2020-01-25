Губайдуллина выиграла Кубок России по современному пятиборью
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Гульназ Губайдуллина стала победительницей Кубка России по современному пятиборью в Москве.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Гульназ Губайдуллина стала победительницей Кубка России по современному пятиборью в Москве.
Губайдуллина стала лучшей с результатом 1383 очка. Второе место заняла Анна Буряк (1375), тройку призеров замкнула Ульяна Баташова (1364).
В командном первенстве с результатом 4072 очка победила сборная Московской области, которую на турнире представляли Губайдуллина, Баташова, Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина. Второй стала команда Москвы (3963), третьей — сборная Нижегородской области (3796).