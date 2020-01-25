Губайдуллина выиграла Кубок России по современному пятиборью

В командном первенстве с результатом 4072 очка победила сборная Московской области, которую на турнире представляли Губайдуллина, Баташова, Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина. Второй стала команда Москвы (3963), третьей — сборная Нижегородской области (3796).