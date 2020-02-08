Горячая чемпионка мира по карате: малышка, которая тебе не по зубам

Фитнес — это главная тема страницы Вероники в Instagram, на которую подписано более 100 тысяч человек. Девушка усердно работает над собой и своим телом. Ее жизненный девиз: я остаюсь мотивированной, потому что моя главная мотивация — это я!
«Я хочу быть лучше, сильнее и здоровее, чем я сама, а не кто-то другой. Я всегда стараюсь делать все с умом и здоровьем. Мои цели не являются экстремальными, и я могу делать их спокойно. Сохранять мотивацию нелегко для многих людей, но если вы измените свой образ жизни, у вас будет достаточно усилий, чтобы сосредоточиться и достичь своих целей в фитнесе».
Также обладательница пышных форм ведет свой канал на Youtube. Он наполнен различными тренировками и физическими упражнениями в исполнении девушки, которая облачена в яркую, а порой и вовсе откровенную одежду. Удивительно, но этот канал явно недооценен: в среднем видео со столь пикантным контентом имеет не более чем 1000 просмотров, хотя достойно явно большего. Просто взгляните сами.
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В интервью изданию Close-Up Culture фитнес-дива поведала о том, как пришла в карате и какое влияние оказал этот вид спорта на ее жизнь.
«Звание чемпионки мира по карате дало мне много сил, опыта и полностью изменило мои взгляды. Я расскажу вам, как карате помогло мне вырасти как личности. Моя подготовка к чемпионату мира была очень тяжелой, и я стремилась быть все лучше и лучше. Я продолжала настойчиво тренироваться, потому что я никогда не чувствовала себя достаточно хорошо. Я так нервничала во время своего первого чемпионата мира. Я продолжала думать, что я недостаточно хороша, потому что я сама не верила в себя. Мне было очень грустно. После того, как я проиграла в первой категории, я поняла, что должна начать верить в себя. Я должна сосредоточиться и быть терпеливой, потому что, когда вы усердно работаете, никто не может вас остановить. Как только вы поймете это, вы всегда выиграете — не важно, в жизни, или в спорте».
«Что бы я посоветовала всем, кто думает о тренировках и соревнованиях по карате? Мой совет — быть благодарным, что вы можете делать то, что любите. Чтобы сосредоточиться, решить свои задачи, набраться терпения, быть сильным, тренироваться в 10 раз больше, чем вы можете тренироваться, и никогда не сдаваться».
Вероника рассказала, что очень любит свою собаку — милого французского бульдога по кличке Яска, которая является частой гостью на ее страничках в социальных сетях.
«Яска дарит мне много любви. Она лучшая собака в мире. Она такая сумасшедшая, такая чувствительная, такая милая. Такая хорошая француженка!
Также девушка призналась, что в детстве была объектом насмешек в школьные годы, что сделало ее сильнее в будущем.
«Я очень много натерпелась в прошлом, потому что в школе надо мной издевались учителя. Это происходило, когда мне было 15 лет. Я никогда не понимала, как и почему взрослые могут быть такими плохими для ребенка. Но я никогда не сдавалась, и каждая причиненная боль делала меня сильнее. И можете ли вы догадаться, что случилось, когда я выиграла свой первый чемпионат мира в 2010 году? Школа, в которую я ходила, повесила на стене мои фотографии из газет и журналов. Вот как они гордились мной. Это так смешно».
Кстати, чуть не забыли: очаровательная девушка имеет страничку в социальной сети ВКонтакте, которая насчитает более 5 тысяч подписчиков. Но, уважаемые почитатели таланта жаркой брюнетки, не спешите радоваться, предвкушая возможность написать ей: Вероника уже продолжительное время встречается с французским инструктором и тренером по горным лыжам Саймоном. Здесь хочется сказать только одно: повезло же тебе, старик!