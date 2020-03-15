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12:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Международный союз триатлона приостановил проведение соревнований

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Международный союз триатлона (ITU) на своем официальном сайте объявил о том, что приостанавливает проведение всех соревнований до конца апреля из-за коронавируса.

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Как отмечается в сообщении, эта мера коснется всех турниров, тренировочных и других мероприятий. Также с понедельника мировые и олимпийские квалификационные рейтинги заморожены.

«Это решение было трудно принять, и вы можете быть уверены, что мы идем на это ради здоровья и безопасности спортсменов, тренеров, официальных лиц, персонала, волонтеров и зрителей. Мы убеждены в том, что должны принять участие в предотвращении и прекращении распространения вируса. Мы не готовы рисковать здоровьем тренеров, спортсменов и сотрудников, путешествующих по всему миру в это непростое время», — сказала глава ITU Марисоль Касадо.

ITU также «настоятельно рекомендует» всем национальным федерациям распространить данные меры и на их территории, чтобы избежать распространения вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.

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