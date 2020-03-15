Международный союз триатлона приостановил проведение соревнований

Как отмечается в сообщении, эта мера коснется всех турниров, тренировочных и других мероприятий. Также с понедельника мировые и олимпийские квалификационные рейтинги заморожены.

«Это решение было трудно принять, и вы можете быть уверены, что мы идем на это ради здоровья и безопасности спортсменов, тренеров, официальных лиц, персонала, волонтеров и зрителей. Мы убеждены в том, что должны принять участие в предотвращении и прекращении распространения вируса. Мы не готовы рисковать здоровьем тренеров, спортсменов и сотрудников, путешествующих по всему миру в это непростое время», — сказала глава ITU Марисоль Касадо.