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12:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Весь мир в панике из-за коронавируса. А в Китае уже проводят соревнования!

И показывают лучшие результаты сезона в мире.

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Источник: Спорт-Экспресс

Коронавирус сейчас — самая обсуждаемая тема в мире. Кто-то зачем-то десятками скупает рулоны туалетной бумаги, кто-то каждую секунду обновляет новостные сайты, кто-то просто недоумевает от происходящего. И пока по всему миру закрывают театры, отменяют концерты и переносят спортивные мероприятия, китайцы потихоньку возвращают свою жизнь в нормальное русло.

Пролистывая ленту Instagram, я наткнулся на пост, в котором рассказывалось, что Гун Лицзяо показала лучший результат сезона в мире в толкании ядра.

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Сначала это не вызвало вообще никаких эмоций. Лишь через несколько минут до меня дошло: это же китаянка! Где она могла соревноваться? Как это вообще возможно в марте 2020-го?

Начал выяснять. Оказалось, дело было… в Пекине. Пока весь мир в панике и только начинает принимать карантинные меры, Китай — страна, в которой все и началось — уже начинает отходить от эпидемии. Вот и провели первые после массовых отмен и переносов соревнования. Пока только для студентов государственного столичного университета. Пока без зрителей. Но сейчас, на фоне того, что все вокруг отменяют и закрывают, это выглядит как настоящая сенсация. Больше того, федерация легкой атлетики Китая подтвердила, что на апрель запланированы новые разные старты. Как вам поворот?

В Китае пока еще не победили коронавирус полностью. И там по-прежнему сохраняются жесткие карантинные меры. Но они сумели остановить эпидемию, даже когда та набрала мощнейшие обороты.

Обратимся к сайту ВОЗ. Статистика говорит, что еще месяц назад в стране творилось настоящее безумие. Так, например, 12 февраля в Китае было около 45 тысяч заболевших, а спустя сутки — уже 60 тыс. 15 тыс зараженных за день! Просто ужас. Но постепенно китайцы стабилизировали ситуацию. С каждым днем наблюдалась приятная тенденция: выздоровевших становилось все больше, а новых заболевших — все меньше. В какой-то момент динамика стала положительной. С 1 по 16 марта там заразилось всего чуть более 1000 человек. На фоне того, что было всего две недели назад — фантастический прогресс. Как сообщает РБК, в субботу в Китае за сутки было выявлено всего 11 новых больных.

Справка
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В Европе сейчас ситуация куда хуже. В Италии, например, 31 января был зафиксирован один случай коронавируса, к 20 февраля — три, но потом что-то случилось и все стало резко ухудшаться. К 8 марта — 5900, 13-го уже 15100, а 16-го — 24700 заболевших. Нехорошие тенденции наблюдаются еще в ряде стран. И пусть в этой связи ситуация выглядит не особенно оптимистичной, пример Китая дает понять, что всего за месяц можно сильно выправить даже близкую к безнадежной ситуацию. А пример Таиланда показывает, что при правильных и своевременных превентивных мерах даже страны, которые не обладают суперсовременной медициной и находятся очень близко к очагу опасной болезни, могут избежать повальной эпидемии.

Так что, если все сейчас всё сделают правильно, есть надежда, что уже к лету мы можем вернуться к привычному ритму жизни. И, может быть, даже Олимпийские игры в Токио удастся провести в ранее установленные сроки. Если так — это будет нашей большой общей победой над вирусом, который заставил целый мир играть по своим правилам.

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Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
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