Весь мир в панике из-за коронавируса. А в Китае уже проводят соревнования!
И показывают лучшие результаты сезона в мире.
И показывают лучшие результаты сезона в мире.
Коронавирус сейчас — самая обсуждаемая тема в мире.
Пролистывая ленту Instagram, я наткнулся на пост, в котором рассказывалось, что Гун Лицзяо показала лучший результат сезона в мире в толкании ядра.
Сначала это не вызвало вообще никаких эмоций. Лишь через несколько минут до меня дошло: это же китаянка! Где она могла соревноваться? Как это вообще возможно в марте 2020-го?
Начал выяснять. Оказалось, дело было… в Пекине. Пока весь мир в панике и только начинает принимать карантинные меры, Китай — страна, в которой все и началось — уже начинает отходить от эпидемии. Вот и провели первые после массовых отмен и переносов соревнования. Пока только для студентов государственного столичного университета. Пока без зрителей. Но сейчас, на фоне того, что все вокруг отменяют и закрывают, это выглядит как настоящая сенсация. Больше того, федерация легкой атлетики Китая подтвердила, что на апрель запланированы новые разные старты. Как вам поворот?
В Китае пока еще не победили коронавирус полностью. И там
Обратимся к сайту ВОЗ. Статистика говорит, что еще месяц назад в стране творилось настоящее безумие. Так, например, 12 февраля в Китае было около 45 тысяч заболевших, а спустя сутки — уже 60 тыс. 15 тыс зараженных за день! Просто ужас. Но постепенно китайцы стабилизировали ситуацию. С каждым днем наблюдалась приятная тенденция: выздоровевших становилось все больше, а новых заболевших — все меньше. В
В Европе сейчас ситуация куда хуже. В Италии, например, 31 января был зафиксирован один случай коронавируса, к 20 февраля — три, но потом
Так что, если все сейчас всё сделают правильно, есть надежда, что уже к лету мы можем вернуться к привычному ритму жизни. И, может быть, даже Олимпийские игры в Токио удастся провести в ранее установленные сроки. Если так — это будет нашей большой общей победой над вирусом, который заставил целый мир играть по своим правилам.