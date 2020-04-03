ITU продлил приостановку соревнований из-за коронавируса
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Исполнительный комитет Международного союза триатлона (ITU) принял решение продлить приостановку проведения соревнований до 30 июня
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Исполнительный комитет Международного союза триатлона (ITU) принял решение продлить приостановку проведения соревнований до 30 июня
Ранее ITU объявил о приостановке стартов до конца апреля.
«Приостановка нашей деятельности вовсе не означает, что мы прекращаем работать. Мы продолжаем встречаться со спортсменами, тренерами, национальными федерациями, континентальными конфедерациями, Международным олимпийским комитетом (МОК), организаторами соревнований и нашими внутренними комитетами, чтобы продолжать работу над альтернативными сроками проведения соревнований, а также продолжаем ежедневно отслеживать ситуацию, следуя указаниям и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», — заявила президент ITU Марисоль Касадо.
Также отмечается, что ITU в настоящее время тесно сотрудничает со спортсменами, тренерами и МОК, чтобы утвердить новые сроки и соревнования для возобновления Олимпийских и Паралимпийских квалификационных рейтингов.