ITU продлил приостановку соревнований из-за коронавируса

«Приостановка нашей деятельности вовсе не означает, что мы прекращаем работать. Мы продолжаем встречаться со спортсменами, тренерами, национальными федерациями, континентальными конфедерациями, Международным олимпийским комитетом (МОК), организаторами соревнований и нашими внутренними комитетами, чтобы продолжать работу над альтернативными сроками проведения соревнований, а также продолжаем ежедневно отслеживать ситуацию, следуя указаниям и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», — заявила президент ITU Марисоль Касадо.