Железная леди: горячая королева триатлона, которая сведет тебя с ума

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Наша героиня пришла в триатлон в 2014 году. До этого она занималась бегом, но была вынуждена приостановить карьеру из-за травмы спины, полученной во время катания на сноуборде.

В процессе восстановления Надежда познакомилась с триатлоном, увидев соревнования «Железный человек», где спортсмены преодолевают дистанцию вплавь, после чего пересаживаются на велосипед, а завершают состязание бегом.

Интересно, что всерьез заняться триатлоном и пройти всю дистанцию Ironman Надежду сподвигло пари с ее другом.

«Условия нашего спора были таковы: если один из участников получает травму или по какой-либо причине сходит с дистанции, он проигрывает. Мы спорили на желание и записали все на конверте, под роспись отдали нашей подруге, — объясняла девушка в интервью. — Если же в течение месяца проигравший не исполняет это желание, он отдает победителю 1 миллион рублей. Конечно, меня это очень мотивировало, и проиграть ему я не могла. И не проиграла».

При этом триатлон помог Павловой не только добиться спортивных высот, но и встретить свою судьбу. Как вспоминает Надежда, своего будущего мужа он сбила на велосипеде во время тренировки. По словам Надежды, ее супруг немного ревнует ее к велосипеду, но, в конце концов, ему не остается ничего, кроме как гордиться женой.

Как утверждает Надежда, триатлон — это вид спорта, который осилит не каждый спортсмен, тут нужна особая выносливость. Павлова тренируется шесть дней в неделю, а в период подготовки к Ironman может за одну тренировку проехать не менее 160 километров на велосипеде или пробежать более 30 километров.

Надежда, которая живет и тренируется в США, накануне вместе со всеми любителями велоспорта отметила международный день велосипеда. Количество ее поклонников в аккаунте Instagram стремится к 100 тысячам, и нет никаких сомнений, что их число будет только расти.