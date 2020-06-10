Железная леди: горячая королева триатлона, которая сведет тебя с ума
Знакомьтесь, перед вами Надежда Павлова, российская триатлонистка и покорительница марафона Ironman.
Знакомьтесь, перед вами Надежда Павлова, российская триатлонистка и покорительница марафона Ironman.
Наша героиня пришла в триатлон в 2014 году. До этого она занималась бегом, но была вынуждена приостановить карьеру
В процессе восстановления Надежда познакомилась с триатлоном, увидев соревнования «Железный человек», где спортсмены преодолевают дистанцию вплавь, после чего пересаживаются на велосипед, а завершают состязание бегом.
Интересно, что всерьез заняться триатлоном и пройти всю дистанцию Ironman Надежду сподвигло пари с ее другом.
«Условия нашего спора были таковы: если один из участников получает травму или по
При этом триатлон помог Павловой не только добиться спортивных высот, но и встретить свою судьбу. Как вспоминает Надежда, своего будущего мужа он сбила на велосипеде во время тренировки. По словам Надежды, ее супруг немного ревнует ее к велосипеду, но, в конце концов, ему не остается ничего, кроме как гордиться женой.
Как утверждает Надежда, триатлон — это вид спорта, который осилит не каждый спортсмен, тут нужна особая выносливость. Павлова тренируется шесть дней в неделю, а в период подготовки к Ironman может за одну тренировку проехать не менее 160 километров на велосипеде или пробежать более 30 километров.
Надежда, которая живет и тренируется в США, накануне вместе со всеми любителями велоспорта отметила международный день велосипеда. Количество ее поклонников в аккаунте Instagram стремится к 100 тысячам, и нет никаких сомнений, что их число будет только расти.