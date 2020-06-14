Федерация современного пятиборья России намерена провести Кубок Кремля осенью 2020 года

Пандемия коронавируса стала причиной отмены сотен международных и национальных стартов в 2020 году. Согласно составленному в конце прошлого года календарю, чемпионат России по современному пятиборью должен был пройти в Москве с 16 по 24 августа, Кубок Кремля — 6 сентября.
«Что касается чемпионата России, то мы его точно будем проводить, он состоится в новом комплексе “Северный”, — сказал Аминов. — Если говорить про Кубок Кремля, то мы сейчас обзваниваем все национальные федерации, чьи спортсмены традиционно участвуют в этом турнире. Это примерно 12 стран, которые точно хотят, чтобы их пятиборцы опять приехали в Москву. Все зависит от того, какова будет эпидемиологическая ситуация в начале сентября и будет ли налажено нормальное авиасообщение».
«Но с правительством Москвы мы договорились, что ориентировочно Кубок Кремля проводим. Сейчас идет активная отработка технических возможностей иностранных спортсменов приехать в Москву», — заключил собеседник ТАСС.
Кубок Кремля по современному пятиборью проводится в Москве с 2011 года. В последние три года соревнования на Кубке Кремля проходят в формате смешанной эстафеты. Победитель турнира определяется по итогам состязаний в плавании, фехтовании, конкуре (верховая езда) и комбайне (беге со стрельбой). Обладателями Кубка Кремля — 2019 стали французы Элоди Клувель и Валентен Бело.