Федерация современного пятиборья России намерена провести Кубок Кремля осенью 2020 года

Пандемия коронавируса стала причиной отмены сотен международных и национальных стартов в 2020 году. Согласно составленному в конце прошлого года календарю, чемпионат России по современному пятиборью должен был пройти в Москве с 16 по 24 августа, Кубок Кремля — 6 сентября.

«Что касается чемпионата России, то мы его точно будем проводить, он состоится в новом комплексе “Северный”, — сказал Аминов. — Если говорить про Кубок Кремля, то мы сейчас обзваниваем все национальные федерации, чьи спортсмены традиционно участвуют в этом турнире. Это примерно 12 стран, которые точно хотят, чтобы их пятиборцы опять приехали в Москву. Все зависит от того, какова будет эпидемиологическая ситуация в начале сентября и будет ли налажено нормальное авиасообщение».

«Но с правительством Москвы мы договорились, что ориентировочно Кубок Кремля проводим. Сейчас идет активная отработка технических возможностей иностранных спортсменов приехать в Москву», — заключил собеседник ТАСС.