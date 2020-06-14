ЧЕ-2020 по современному пятиборью из-за пандемии перенесен с июля на сентябрь

«Чемпионат Европы по современному пятиборью перенесен на сентябрь, теперь он должен пройти с 17 по 21 сентября. Пока мы не хотим его отменять, — сказал Аминов. — Если не будет транспортных проблем, и эпидемиологическая обстановка будет благоприятной, то этот турнир состоится».