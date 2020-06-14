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13:21 (мск), источник: ТАСС

ЧЕ-2020 по современному пятиборью из-за пандемии перенесен с июля на сентябрь

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сроки проведения чемпионата Европы по современному пятиборью 2020 года из-за пандемии коронавируса подверглись изменениям. Как сообщил ТАСС вице-президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Вячеслав Аминов, в настоящее время планируется провести турнир с 17 по 21 сентября.

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Первоначально планировалось, что чемпионат Европы пройдет в венгерском Секешфехерваре с 2 по 6 июля.

«Чемпионат Европы по современному пятиборью перенесен на сентябрь, теперь он должен пройти с 17 по 21 сентября. Пока мы не хотим его отменять, — сказал Аминов. — Если не будет транспортных проблем, и эпидемиологическая обстановка будет благоприятной, то этот турнир состоится».

ЧЕ-2019 проходил в британском Бате. Сборная России завоевала одну награду — золото в женской эстафете выиграли Анастасия Петрова и Екатерина Хураськина.

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