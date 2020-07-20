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15:19 (мск), источник: ТАСС

Переболевшая COVID-19 пятиборка Лебедева возобновила тренировки

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по современному пятиборью 2018 года в женской эстафете Светлана Лебедева полностью восстановилась после заражения коронавирусом и возобновила тренировки. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсменки.

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Источник: РИА "Новости"

«На прошлой неделе Светлана, которая чувствует себя хорошо, возобновила тренировки в “Северном”, сейчас идет втягивающая подготовка к сезону», — рассказал собеседник ТАСС.

Лебедева проходила тестирование на коронавирус 19 июня перед тем, как приступить к тренировкам в новом центре «Северный». Тест показал положительный результат. Лебедева после медицинского обследования была помещена на домашнее лечение с обязательным условием самоизоляции. В начале июля после пройденного курса лечения она вновь сдала тесты на коронавирусную инфекцию, которые оказались отрицательными.

В активе 29-летней Лебедевой также золото чемпионата Европы 2012 года в женской эстафете, серебряные медали чемпионата мира — 2012 (смешанная эстафета) и чемпионата Европы — 2015 (женская эстафета).

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