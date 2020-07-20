Переболевшая COVID-19 пятиборка Лебедева возобновила тренировки

«На прошлой неделе Светлана, которая чувствует себя хорошо, возобновила тренировки в “Северном”, сейчас идет втягивающая подготовка к сезону», — рассказал собеседник ТАСС.

Лебедева проходила тестирование на коронавирус 19 июня перед тем, как приступить к тренировкам в новом центре «Северный». Тест показал положительный результат. Лебедева после медицинского обследования была помещена на домашнее лечение с обязательным условием самоизоляции. В начале июля после пройденного курса лечения она вновь сдала тесты на коронавирусную инфекцию, которые оказались отрицательными.