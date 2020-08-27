Чемпион ОИ по пятиборью Лесун пропустит чемпионат России из-за проблем со здоровьем
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Победитель Олимпиады-2016 в
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Победитель Олимпиады-2016 в
Чемпионат России по современному пятиборью пройдет в центре «Северный». 30 и 31 августа будут разыграны медали в женской и мужской эстафетах. Затем в течение четырех дней пройдут состязания в личном первенстве у мужчин и у женщин. Завершится чемпионат России 5 сентября смешанной эстафетой.
«Александр Лесун по состоянию здоровья не выступит на чемпионате России», — сказал Хапланов.
В начале августа сам Лесун сообщил ТАСС, что не уверен в своих выступлениях в этом году
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.