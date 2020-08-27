Чуйченко награжден почетным знаком «За заслуги в развитии современного пятиборья в России»

Награждение провел президент ФСПР Вячеслав Аминов. Чуйченко с 2014 года возглавляет попечительский совет федерации, в задачи которого входит популяризация современного пятиборья в России и помощь в проведении крупных международных соревнований на территории России.

Чуйченко принимал участие в организации таких соревнований, как чемпионат мира 2016 года, признанный Международным союзом современного пятиборья лучшим в истории, Кубок Кремля, который является единственным коммерческим турниром по современному пятиборью с самым большим в истории пятиборья призовым фондом, Кубок Министерства обороны РФ по лазер-рану, который в этом году пройдет в пятый раз.