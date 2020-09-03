Иранского рестлера приговорили к смертной казни за участие в протестах против правительства

Как сообщает источник, 27-летний спортсмен получил два смертных приговора за участие в протестах против экономической политики Ирана в 2018 году. Афкари и его два брата — Вахид и Хабиб — были задержаны, им были предъявлены обвинения в более чем 20 различных нарушениях закона. Все трое признаны виновными, однако Навид Афкари — единственный, кого приговорили к смертной казни. В дополнение к этому, спортсмен приговорен к 74 ударам плетью. Вахид Афкари приговорен к 54 годам заключения, Хабиб — к 27 годам. Оба также получат 74 удара плетью.