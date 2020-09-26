«Без слёз не взглянешь». Почему футболисты в России получают больше олимпийских чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира по пятиборью Александр Лесун жёстко раскритиковал устройство российского спорта. Спортсмен заявил, что не понимает, почему футболисты в России получают гораздо больше, чем чемпионы в других видах спорта.

Надо сказать, что он выбрал идеальный момент для критики. Наши клубы один за другим с позором вылетают из еврокубков. Это печально. Но очень странно и то, что Лесун в свои 32 года не понимает, почему он получает гораздо меньше футболистов.



Это и правда вопиющая несправедливость?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--24e6ea825100ae7518a0" data-vnd="24e6ea825100ae7518a0" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=24e6ea825100ae7518a0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Они за одну игру получают больше, чем я за три месяца»

Высказываться за равноправие сейчас модно. Во всём и везде. Вот и олимпийский чемпион намекает на то, что неплохо было бы выровнять зарплаты футболистов, которые действительно не добиваются больших результатов, и зарплаты крутых спортсменов из других видов спорта, у которых есть статус чемпионов мира и Олимпийских игр. На бумаге выглядит справедливо.



«Я являюсь неоднократным чемпионом мира, чемпионом Олимпийских игр, а они за одну игру получают больше, чем я за три месяца. Как я могу к этому относиться? Сборная заняла восьмое место на мире — игроки получили заслуженных мастеров спорта. Я люблю футбол и прекрасно понимаю, за что люди получают деньги в английской Премьер-лиге и в Ла Лиге. Периодически смотрю наш чемпионат… Без слёз не взглянешь. В том же волейболе и гандболе люди намного качественнее играют на международной арене», — цитирует Лесуна Sport24.

Так чем же объясняется серьёзная разница в доходах атлетов?

Дело в том, что даже в нашем футболе зарплаты обусловлены условиями рынка. Крупные компании заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в те виды, которые хоть кто-то будет смотреть. А футбол объективно в России спорт номер один с большим отрывом. На матчи РПЛ ходят десятки тысяч зрителей даже в условиях пандемии. На чемпионат страны по пятиборью приходит куда меньше зрителей.

Это если сказать очень мягко, никого не обижая.

Читайте также Брестское «Динамо» победило БАТЭ в матче чемпионата Беларуси

«Показывать чемпионат Белоруссии — это убийственно»

Другой претензией Лесуна помимо зарплат является то, что пятиборье и другие виды спорта вообще никак не продвигают и не развивают, а вместо этого показывают никому не нужный, по мнению олимпийского чемпиона, белорусский чемпионат по футболу.



«Когда была пандемия, я не понял, зачем “Матч ТВ” показывал чемпионат Белоруссии. Для меня это убийственно. Неужели нельзя было крутить Олимпийские игры в записи и показать разные виды спорта? Нет, мы будем показывать матчи какой-нибудь “Ислочи”, которая играет на уровне дворового футбола. Бред! Все знают про футбол, третий состав сборной, дело Кокорина и Мамаева, но никто не знает шахматистов, гимнастов, синхронисток и так далее. О пятиборцах так и вообще никто не имеет представления. Не понимаю такого».

Во-первых, странно слышать такое уничижительное отношение к чемпионату Белоруссии от Лесуна, который родился в Борисове и до 2008 году выступал под белорусским флагом.

Во-вторых, Лесун лукавит, что про другие виды никто не рассказывает на телеэкране. На том же «Матч ТВ» часто приглашают в студии гимнастов, пловцов, шахматистов, снимают документальные фильмы о победах российских спортсменов на Олимпиадах.



В-третьих, чемпионат Белоруссии был практически единственным, который не остановился во время эпидемии и проходил со зрителями. В условиях голода без футбола люди включали ТВ и смотрели матчи «Ислочи», минского «Динамо» и других местных команд. И это всё равно им было интереснее, чем повторы былых побед, которые, к слову, тоже показывали.



Даже президент США Дональд Трамп в апреле потребовал от спортивных властей как можно быстрее вернуть спорт, потому что, как он сам выразился, устал смотреть «бессмысленные повторы бейсбольных матчей 20-летней давности». Спорт в прямом эфире незаменим.

Читайте также Переболевшая COVID-19 пятиборка Лебедева возобновила тренировки

Пятиборье — не бизнес

Значит ли это, что надо забыть про все другие виды спорта и не радоваться победам Александра Лесуна и других россиян на Олимпиадах? Конечно, нет!



Но и сами спортсмены должны понимать, что они выбрали заведомо менее популярные дисциплины. Почему-то все забывают, что из сотен тысяч детей, занимающихся в футбольных секциях, профессионалами становятся десятки. И то далеко не все из них дорастают до РПЛ, где действительно высокие зарплаты. Многие футболисты в России так и играют всю карьеру на уровне ПФЛ, где зарабатывают меньше, чем пятиборец Лесун.

С таким же успехом можно задаться вопросом, почему рэпер Моргенштерн получает за одно выступление больше, чем российские учителя за годы работы.



Да, они занимаются важным и полезным для общества делом, а этот парень просто поёт странные песни. Однако ему удалось пробиться, стать известным и популярным. А за это в нашем обществе платят. Если есть высокий интерес публики — есть и высокий доход. Всё справедливо.

Победы — это лишь способ повышения популярности и узнаваемости. Без побед на Олимпиадах никто из зрителей даже не вспоминает о десятках различных видах спорта.

А российские футболисты интересны поклонникам даже без побед. Это странно, но факт.