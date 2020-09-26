«Без слёз не взглянешь». Почему футболисты в России получают больше олимпийских чемпионов
Титулованный пятиборец Александр Лесун поднял тему неравенства в российском спорте. Хотя, похоже, всё справедливо.
Титулованный пятиборец Александр Лесун поднял тему неравенства в российском спорте. Хотя, похоже, всё справедливо.
Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира по пятиборью Александр Лесун жёстко раскритиковал устройство российского спорта. Спортсмен заявил, что не понимает, почему футболисты в России получают гораздо больше, чем чемпионы в других видах спорта.
Надо сказать, что он выбрал идеальный момент для критики. Наши клубы один за другим с позором вылетают из еврокубков. Это печально. Но очень странно и то, что Лесун в свои 32 года не понимает, почему он получает гораздо меньше футболистов.
Это и правда вопиющая несправедливость?
Высказываться за равноправие сейчас модно. Во всём и везде. Вот и олимпийский чемпион намекает на то, что неплохо было бы выровнять зарплаты футболистов, которые действительно не добиваются больших результатов, и зарплаты крутых спортсменов из других видов спорта, у которых есть статус чемпионов мира и Олимпийских игр. На бумаге выглядит справедливо.
«Я являюсь неоднократным чемпионом мира, чемпионом Олимпийских игр, а они за одну игру получают больше, чем я за три месяца. Как я могу к этому относиться? Сборная заняла восьмое место на мире — игроки получили заслуженных мастеров спорта. Я люблю футбол и прекрасно понимаю, за что люди получают деньги в английской
Так чем же объясняется серьёзная разница в доходах атлетов?
Это если сказать очень мягко, никого не обижая.
Другой претензией Лесуна помимо зарплат является то, что пятиборье и другие виды спорта вообще никак не продвигают и не развивают, а вместо этого показывают никому не нужный, по мнению олимпийского чемпиона, белорусский чемпионат по футболу.
«Когда была пандемия, я не понял, зачем “Матч ТВ” показывал чемпионат Белоруссии. Для меня это убийственно. Неужели нельзя было крутить Олимпийские игры в записи и показать разные виды спорта? Нет, мы будем показывать матчи
Даже президент США Дональд Трамп в апреле потребовал от спортивных властей как можно быстрее вернуть спорт, потому что, как он сам выразился, устал смотреть «бессмысленные повторы бейсбольных матчей 20-летней давности». Спорт в прямом эфире незаменим.
Значит ли это, что надо забыть про все другие виды спорта и не радоваться победам Александра Лесуна и других россиян на Олимпиадах? Конечно, нет!
Но и сами спортсмены должны понимать, что они выбрали заведомо менее популярные дисциплины.
С таким же успехом можно задаться вопросом, почему рэпер Моргенштерн получает за одно выступление больше, чем российские учителя за годы работы.
Да, они занимаются важным и полезным для общества делом, а этот парень просто поёт странные песни. Однако ему удалось пробиться, стать известным и популярным. А за это в нашем обществе платят. Если есть высокий интерес публики — есть и высокий доход. Всё справедливо.
А российские футболисты интересны поклонникам даже без побед. Это странно, но факт.
Александр Говоров