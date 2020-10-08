Звезда UFC поразила поклонников откровенным нарядом
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американская спортсменка Рэйчел Остович, выступающая в UFC, порадовала подписчиков своего Instagram публикацией фото в откровенном наряде.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американская спортсменка Рэйчел Остович, выступающая в UFC, порадовала подписчиков своего Instagram публикацией фото в откровенном наряде.
29-летняя американка не стала подписывать пост, но ее фанаты оставили множество восторженных комментариев.
«Невероятно красивая», «Лучший боец UFC», «Самая идеальная женщина на планете» — написали пользователи под публикацией спортсменки.
Рэйчел Остович не выходила в октагон с января 2019-го года, когда уступила своей соотечественнице Пейдж Ванзант.