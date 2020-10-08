Звезда UFC поразила поклонников откровенным нарядом

29-летняя американка не стала подписывать пост, но ее фанаты оставили множество восторженных комментариев.

«Невероятно красивая», «Лучший боец UFC», «Самая идеальная женщина на планете» — написали пользователи под публикацией спортсменки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рэйчел Остович не выходила в октагон с января 2019-го года, когда уступила своей соотечественнице Пейдж Ванзант.