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11:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Звезда UFC поразила поклонников откровенным нарядом

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американская спортсменка Рэйчел Остович, выступающая в UFC, порадовала подписчиков своего Instagram публикацией фото в откровенном наряде.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

29-летняя американка не стала подписывать пост, но ее фанаты оставили множество восторженных комментариев.

«Невероятно красивая», «Лучший боец UFC», «Самая идеальная женщина на планете» — написали пользователи под публикацией спортсменки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рэйчел Остович не выходила в октагон с января 2019-го года, когда уступила своей соотечественнице Пейдж Ванзант.

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