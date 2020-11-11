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15:13 (мск), источник: ТАСС

Белорусские спортсмены получили по 10 суток ареста после акции протеста в Минске

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Белорусские спортсмены — десятиборец и серебряный призер Олимпиады 2008 года Андрей Кравченко и победитель Кубка мира по кикбоксингу Иван Ганин — получили по 10 суток ареста за участие в акциях протеста. Об этом сообщил в среду Белорусский фонд спортивной солидарности.

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«Андрея Кравченко и Ивана Ганина согласно волонтерским спискам осудили на 10 суток. Оба спортсмена направлены в Жодинское СИЗО (Минская область)», — говорится в сообщении. В нем отмечается, что адвокат к процессу не был допущен.

Кравченко и Ганина задержали 8 ноября в ходе акции протеста «Марш народовластия» в Минске. В момент задержания они находились в машине на парковке, очевидцы рассказали о жестком задержании их силовиками. Ранее Кравченко и Ганин подписали письмо спортсменов с требованием провести новые выборы и против насилия.

По информации правозащитников, среди задержанных 8 ноября также мисс Беларусь-2008 и экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, которая ждет решения суда, актер и ведущий программы для детей на белорусском телевидении «Калыханка» Александр Жданович, которому присудили 9 суток административного ареста по статье 23.34 ч. 1. (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий). Как сообщал незарегистрированный правозащитный центр «Весна», всего в ходе прошедших в воскресенье акций были задержаны более 1 тыс. человек.

Ранее за участие в незаконных массовых мероприятиях оппозиции под административным арестом в СИЗО находилась известная белорусская баскетболистка Елена Левченко.

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