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15:24 (мск), источник: ТАСС

Ксения Шойгу стала единственным кандидатом на пост президента Федерации триатлона России

ТАСС, 21 ноября. Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу является единственным кандидатом на пост президента Федерации триатлона России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

Действующим главой федерации является Петр Иванов. Ранее он сообщил ТАСС, что не будет переизбираться на пост президента, так как он претендует на аналогичную должность во Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Главная моя задача — использовать опыт, полученный в организации спортивных мероприятий, для улучшения и развития триатлона на территории Российской Федерации», — приводит комментарий Шойгу пресс-служба Федерации триатлона России.

Отчетно-выборная конференция Федерации триатлона России состоится 5 декабря.

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