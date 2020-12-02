Загадка смерти королевы бега. Кто убил олимпийскую чемпионку Елену Романову

Имя легкоатлетки Елены Романовой гремело на весь Советский Союз. Быстроногая спортсменка поражала всех своей техникой бега — легкой, воздушной, стремительной. Ее главный триумф в жизни — победа на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году. Тогда на финише забега на 3000 метров она выскочила из-за спин лидеров и пересекла черту в одиночестве. Кто бы мог подумать, что всего в 43 года ее найдут мертвой в собственной квартире…

Кто же первым нашел убитую: сын или сестра?

Трагедия разыгралась в январе 2007 года. К тому времени Романову часто видели в состоянии алкогольного опьянения. Родные пытались на нее воздействовать, но безуспешно. Дома в присутствии сына еще как-то удавалось ее удержать, но, когда она оставалась без присмотра, то срывалась. Вот и за два дня до смерти она каким-то образом оказалась в гостинице «Южная» в родном Волгограде. Там с какими-то знакомыми весело провела время, а затем вернулась домой. Мертвой в квартире с черепно-мозговой травмой ее и обнаружили.

Дальше начинаются сплошные загадки. Есть официальная версия, согласно которой ее на полу без сознания нашла старшая сестра Наталья. Вызвала скорую, но приехавшие врачи только констатировали смерть. При осмотре тела также была зафиксирована травма брюшной полости, нанесенная, видимо, тупым предметом.

Однако спустя некоторое время выяснилось, что первым тело нашел сын погибшей Александр. Он и стал главным подозреваемым в убийстве у следователей. Об этом рассказывала в интервью подруга Романовой и тренер по легкой атлетике Людмила Задорожная:

На похороны Елены Сашку привезли из следственного изолятора. Под конвоем. Он был первым подозреваемым. И увезли под конвоем. Помню, как Сашка в испуге мне позвонил. Сказал, что его подозревают в убийстве матери. У них в квартире тогда чужих не было, только свои. Мог и сын руку приложить, и сестра. Людмила Задорожная

«В газете написали, что Лену без признаков жизни обнаружила в квартире сестра. Но мне Сашка сказал, что первым обнаружил маму он. Ни на девять дней, ни на сорок они с Натальей нас, тренеров спортшколы, не пригласили. Я не видела на их лицах страданий. Такое ощущение, что для них это было не горе, а освобождение.

В том же интервью Задорожная рассказала и о том факте, что та самая сестра Романовой Наталья очень странно повела себя, когда встал вопрос о похоронах олимпийской чемпионки:

«Когда случилась трагедия, поведение сестры нас очень удивило. Я ей звоню: “Наташ, мы хотим Лену достойно проводить”. Слышу в ответ: “Отстаньте, у нас денег нет”. А спортшколе только разрешение от семьи требовалось, мы сами готовы были организовать похороны. Знаете, Лена была настоящей модницей, одевалась красиво. У меня истерика случилась, когда я увидела ее в гробу. На ней был старый черный пиджак, какой-то балахон. В таких бабушек хоронят. Я вообще ее не узнала! Лена никогда так не одевалась! Она всю жизнь помогала родственникам, привозила им дорогие подарки из-за границы. А сестра ей завидовала. Наташу потом видели в одежде Лены».

Трагедии одна за другой

После прощания с Еленой Романовой дело милиция быстренько закрыла за недостатком улик. Правда, здесь стоит рассказать, что после окончания спортивной карьеры у Романовой пошла сплошная череда неудач и личных трагедий, приведших к пристрастию к алкоголю. Все началось с расставания с мужем, который ревновал к успехам своей супруги и, оставаясь дома в одиночестве, пил. И даже маленький ребенок не остановил Елену от решения разойтись. А вскоре она узнала, что муж внезапно скончался прямо на улице от разрыва сердца.

И эта потеря была не последней в ее жизни. Прошло немного времени, и от онкологического заболевания умерла мать. Елена до последнего пыталась ее спасти, покупая дорогие лекарства, но болезнь взяла верх.

Не успела Романова прийти в себя после ухода родителей, как не стало и ее любимого тренера Геннадия Наумова, который сделал из нее чемпионку: у него отказало сердце прямо во время тренировки. Он работал с ней так, что родная дочь наставника ревновала из-за недостатка внимания к себе. Это был для нее настоящий удар.

«Эти трагедии Лену подкосили. На похоронах она была в таком подавленном состоянии, что не могла произнести ни слова. Ее душили слезы», — вспоминала инструктор Волгоградской областной школы олимпийского резерва Нелли Блинова.

На дворе был февраль 2006 года. Этот момент мог стать переломным, поскольку группу Наумова предложили вести Романовой, его лучшей воспитаннице. Она согласилась и с воодушевлением взялась за работу. Но хватило ее только до октября, когда начала снова выпивать. До роковой даты — 28 января 2007 года — оставалось совсем чуть-чуть…