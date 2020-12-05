Ксения Шойгу избрана президентом Федерации триатлона России

Шойгу была единственным претендентом на пост главы ФТР, ее кандидатура была предложена теперь уже бывшим главой федерации Петром Ивановым, которого 30 ноября избрали президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности», — сказала Шойгу.

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