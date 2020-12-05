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13:20 (мск), источник: ТАСС

Ксения Шойгу избрана президентом Федерации триатлона России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ксения Шойгу стала новым президентом Федерации триатлона России (ФТР). Выборы руководства организации состоялись в здании Олимпийского комитета России (ОКР) в субботу.

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Источник: РИА "Новости"

Шойгу была единственным претендентом на пост главы ФТР, ее кандидатура была предложена теперь уже бывшим главой федерации Петром Ивановым, которого 30 ноября избрали президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности», — сказала Шойгу.

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Шойгу 29 лет, она занимает должность советника заместителя председателя правления Газпромбанка. Является руководителем «Лиги героев», которая занимается организацией массовых спортивных мероприятий, в том числе проектов «Забег. РФ», «Гонка героев», «Арена героев».

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