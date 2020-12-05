Ксения Шойгу назвала свои основные задачи во главе Федерации триатлона России

В субботу Шойгу была избрана на пост президента Федерации триатлона России. Выборы прошли на безальтернативной основе.

«Нам нужны базы — в Москве, Санкт-Петербурге, еще дополнительные, — сказала Шойгу. — Я хотела бы начать с этих субъектов, чтобы расширить и углубить наше влияние в стране. Должны быть базы и за Уралом».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--804c3da70839934ab465" data-vnd="804c3da70839934ab465" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=804c3da70839934ab465" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я бы хотела отметить, что нам необходимо увеличение количества профессиональных спортсменов и баз для них, так как уверена, что конкуренция рождает успех. Соединение массового, любительского и профессионального спорта позволит увеличить количество спонсоров, собрать больше средств на федерацию, это повлечет за собой эмоциональный всплеск для спортсменов», — добавила она.

Для развития триатлона необходима большая маркетинговая компания, считает Шойгу. «Чтобы каждый спортсмен видел себя в журналах, газетах и был популярным, это поможет сбору денег и появлению достойного призового фонда, — сказала глава федерации. — Хотелось бы обеспечить спортсменов оборудованием высокого класса и собрать большой тренерский коллектив, включающий в себя консультантов по бегу и технике. Нужно обеспечить их медицинским сопровождением, чтобы мы понимали, кто и в каком состоянии находится для максимально эффективного старта».