Ксения Шойгу назвала свои основные задачи во главе Федерации триатлона России

В субботу Шойгу была избрана на пост президента Федерации триатлона России. Выборы прошли на безальтернативной основе.
«Нам нужны базы — в Москве, Санкт-Петербурге, еще дополнительные, — сказала Шойгу. — Я хотела бы начать с этих субъектов, чтобы расширить и углубить наше влияние в стране. Должны быть базы и за Уралом».
«Я бы хотела отметить, что нам необходимо увеличение количества профессиональных спортсменов и баз для них, так как уверена, что конкуренция рождает успех. Соединение массового, любительского и профессионального спорта позволит увеличить количество спонсоров, собрать больше средств на федерацию, это повлечет за собой эмоциональный всплеск для спортсменов», — добавила она.
Для развития триатлона необходима большая маркетинговая компания, считает Шойгу. «Чтобы каждый спортсмен видел себя в журналах, газетах и был популярным, это поможет сбору денег и появлению достойного призового фонда, — сказала глава федерации. — Хотелось бы обеспечить спортсменов оборудованием высокого класса и собрать большой тренерский коллектив, включающий в себя консультантов по бегу и технике. Нужно обеспечить их медицинским сопровождением, чтобы мы понимали, кто и в каком состоянии находится для максимально эффективного старта».
«Нельзя забывать о паралимпийском спорте, нужны прочные отношения с паралимпийцами, надо будет объединяться. Надо развивать детский спорт, иначе профессиональным спортсменам неоткуда будет появляться», — заключила Шойгу.