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14:30 (мск), источник: ТАСС

Ксения Шойгу назвала свои основные задачи во главе Федерации триатлона России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу назвала продвижение этого вида спорта в регионах страны одной из главных своих задач. Об этом она рассказала журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу Шойгу была избрана на пост президента Федерации триатлона России. Выборы прошли на безальтернативной основе.

«Нам нужны базы — в Москве, Санкт-Петербурге, еще дополнительные, — сказала Шойгу. — Я хотела бы начать с этих субъектов, чтобы расширить и углубить наше влияние в стране. Должны быть базы и за Уралом».

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«Я бы хотела отметить, что нам необходимо увеличение количества профессиональных спортсменов и баз для них, так как уверена, что конкуренция рождает успех. Соединение массового, любительского и профессионального спорта позволит увеличить количество спонсоров, собрать больше средств на федерацию, это повлечет за собой эмоциональный всплеск для спортсменов», — добавила она.

Для развития триатлона необходима большая маркетинговая компания, считает Шойгу. «Чтобы каждый спортсмен видел себя в журналах, газетах и был популярным, это поможет сбору денег и появлению достойного призового фонда, — сказала глава федерации. — Хотелось бы обеспечить спортсменов оборудованием высокого класса и собрать большой тренерский коллектив, включающий в себя консультантов по бегу и технике. Нужно обеспечить их медицинским сопровождением, чтобы мы понимали, кто и в каком состоянии находится для максимально эффективного старта».

«Нельзя забывать о паралимпийском спорте, нужны прочные отношения с паралимпийцами, надо будет объединяться. Надо развивать детский спорт, иначе профессиональным спортсменам неоткуда будет появляться», — заключила Шойгу.

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