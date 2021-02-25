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13:52 (мск), источник: ТАСС

Пятиборец Лесун пропустил Кубок России, так как не успел восстановиться после COVID-19

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун был вынужден пропустить февральский Кубок России по современному пятиборью по причине того, что пока не сумел восстановиться после перенесенной в начале декабря коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Андрей Моисеев.

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Источник: РИА "Новости"

С 24 по 26 февраля в Москве проходит мужской Кубок России по современному пятиборью, по итогам которого будет сформирован состав команды на первый этап Кубка мира в Будапеште (23—29 марта). В списке участников Кубка России отсутствует один из лидеров сборной, 32-летний Лесун.

«Как сказал личный тренер Лесуна Алексей Олегович Хапланов, Саша до сих пор не восстановился после перенесенного в начале декабря коронавируса, — cообщил Моисеев. — Вопрос его возможного участия в ближайшем этапе Кубка мира пока не обсуждался».

«Но для Лесуна сложившуюся ситуацию нельзя назвать хорошей, потому что стартов, на которых можно набрать рейтинговые очки для попадания на Олимпийские игры, остается все меньше, — продолжил собеседник ТАСС. — И если человек пропустит хотя бы один этап Кубка мира, то он задачу отбора, несомненно, усложнит себе. Но мы также помним, что в июне пройдет чемпионат мира, призеры которого обеспечат себе путевки на Олимпиаду».

В настоящее время обладателями олимпийских лицензий являются два российских пятиборца: Александр Лифанов и Аделина Ибатуллина.

Чемпионат мира по современному пятиборью пройдет с 7 по 13 июня в Каире (Египет), Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.

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