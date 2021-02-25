Пятиборец Лесун пропустил Кубок России, так как не успел восстановиться после COVID-19

С 24 по 26 февраля в Москве проходит мужской Кубок России по современному пятиборью, по итогам которого будет сформирован состав команды на первый этап Кубка мира в Будапеште ( 23—29 марта ). В списке участников Кубка России отсутствует один из лидеров сборной, 32-летний Лесун.

«Как сказал личный тренер Лесуна Алексей Олегович Хапланов, Саша до сих пор не восстановился после перенесенного в начале декабря коронавируса, — cообщил Моисеев. — Вопрос его возможного участия в ближайшем этапе Кубка мира пока не обсуждался».

«Но для Лесуна сложившуюся ситуацию нельзя назвать хорошей, потому что стартов, на которых можно набрать рейтинговые очки для попадания на Олимпийские игры, остается все меньше, — продолжил собеседник ТАСС. — И если человек пропустит хотя бы один этап Кубка мира, то он задачу отбора, несомненно, усложнит себе. Но мы также помним, что в июне пройдет чемпионат мира, призеры которого обеспечат себе путевки на Олимпиаду».

В настоящее время обладателями олимпийских лицензий являются два российских пятиборца: Александр Лифанов и Аделина Ибатуллина.