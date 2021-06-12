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12 июня, источник: Спорт РИА Новости

Белоруска Прокопенко выиграла золото ЧМ по пятиборью, Губайдуллина — 12-я

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Анастасия Прокопенко из Белоруссии выиграла золото чемпионата мира по пятиборью, который проходит в Каире.

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В субботу Прокопенко стала лучшей, набрав 1353 балла. Серебро завоевала француженка Элоди Клувель (1341), бронза у венгерки Мишель Гуйяш (1339).

Лучшей из россиянок стала Гульназ Губайдуллина (1294), занявшая 12-е место. Аделина Ибатуллина (1291) показала 13-й результат, Ульяна Баташова (1251) 24-й.

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