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14 июня, источник: Спорт РИА Новости

Лошадь помешала российским пятиборцам завершить смешанную эстафету на ЧМ

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россияне Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов не смогли завершить смешанную эстафету на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире, сообщается на сайте Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

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После плавания и фехтования они шли третьими, но в верховой езде их постигла неудача.

«К сожалению, мы снялись с соревнований. У Саши лошадь оказалась совсем неадекват, перевернулась дважды вместе со всадником, замкнулась и проехала 0 очков. С Сашей почти все в порядке! Спасибо всем, кто поддерживал и держал за нас кулачки! Главная битва впереди», — написала Губайдуллина в Instagram.

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Победителями смешанной эстафеты стали южнокорейцы Сео Чанван и Ким Сехи — 1432 очка. Второе место заняли белорусы Илья Полозков и Анастасия Прокопенко — 1422. Тройку лучших замкнули немцы Патрик Доге и Ребекка Лангрер — 1415.

Это был последний вид программы на чемпионате мира в Каире. Россияне на турнире завоевали золото и два серебра.

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