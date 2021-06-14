Лошадь помешала российским пятиборцам завершить смешанную эстафету на ЧМ

После плавания и фехтования они шли третьими, но в верховой езде их постигла неудача.

«К сожалению, мы снялись с соревнований. У Саши лошадь оказалась совсем неадекват, перевернулась дважды вместе со всадником, замкнулась и проехала 0 очков. С Сашей почти все в порядке! Спасибо всем, кто поддерживал и держал за нас кулачки! Главная битва впереди», — написала Губайдуллина в Instagram.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5af2ebb02b745d788ae4" data-vnd="5af2ebb02b745d788ae4" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5af2ebb02b745d788ae4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Победителями смешанной эстафеты стали южнокорейцы Сео Чанван и Ким Сехи — 1432 очка. Второе место заняли белорусы Илья Полозков и Анастасия Прокопенко — 1422. Тройку лучших замкнули немцы Патрик Доге и Ребекка Лангрер — 1415.