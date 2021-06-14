Лошадь помешала российским пятиборцам завершить смешанную эстафету на ЧМ

После плавания и фехтования они шли третьими, но в верховой езде их постигла неудача.
«К сожалению, мы снялись с соревнований. У Саши лошадь оказалась совсем неадекват, перевернулась дважды вместе со всадником, замкнулась и проехала 0 очков. С Сашей почти все в порядке! Спасибо всем, кто поддерживал и держал за нас кулачки! Главная битва впереди», — написала Губайдуллина в Instagram.
Победителями смешанной эстафеты стали южнокорейцы Сео Чанван и Ким Сехи — 1432 очка. Второе место заняли белорусы Илья Полозков и Анастасия Прокопенко — 1422. Тройку лучших замкнули немцы Патрик Доге и Ребекка Лангрер — 1415.
Это был последний вид программы на чемпионате мира в Каире. Россияне на турнире завоевали золото и два серебра.