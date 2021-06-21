На ЧМ по пляжному футболу в Москве намерены пускать лишь вакцинированных

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Об этом сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет 19—29 августа в Москве. Местом проведения станет Фестивальная площадь СК «Лужники». В столицу приедут 16 национальных сборных.

«Ограничения, которые будут во время чемпионата действовать, они будут вводиться в соответствии с обстановкой, которая на тот момент будет присутствовать. Какая она будет — сегодня трудно предсказать. Все меры будут предприняты, у Москвы есть все возможности, финансирование выделено… Детали относительно ковида будут известны ближе к самому турниру. Могу заранее сказать, что, скорее всего, предположительно, будут допускаться зрители только с сертификатами о вакцинации», — сообщил Горбенко.

По словам заммэра, 10 августа завершится монтаж стадиона на территории «Лужников», жеребьёвка чемпионата мира по пляжному футболу будет проходить 8 июля. Всего участие в нем примут 16 команд, будет проведено 32 игры.

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что очень рад находиться на территории «Лужников», где прошёл финал, по его мнению, лучшего в истории чемпионата мира по футболу. «Я очень рад вернуться сюда, на то самое место, где меньше чем через два месяца пройдёт новый чемпионат мира по пляжному футболу. Пляжный футбол является неимоверно эмоциональным видом спорта, очень красивым видом спорта», — указал он.

Инфантино добавил, что сборная России показывает прекрасные результаты. По его словам, в тяжёлые времена, во время пандемии крайне важно, чтобы такое событие прошло именно в России, «тем самым подарив надежду людям на лучшее — что пандемия скоро закончится».