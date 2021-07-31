Текущие события
Футбол. Сборные
11:00
Испания
Кот-д`Ивуар
Футбол. Сборные
12:00
Япония
Новая Зеландия
Футбол. Сборные
13:00
Бразилия
Египет
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Алания
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Мексика
Футбол. Премьер-лига
30.07
Арсенал Т
Рубин
03
Футбол. Премьер-лига
30.07
Крылья Советов
Спартак
01
Все события
Фоторепортажи
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 30 июля
23Олимпиада в Токио: все чемпионы 28 июля
04:26 (мск), источник: ТАСС

Британские триатлонисты стали первыми олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете

Второе место заняли американцы, третье — французы.

Наверх
Источник: Reuters

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Команда Великобритании завоевала золотую медаль в смешанной эстафете по триатлону на Олимпийских играх в Токио.

Победители преодолели дистанцию за 1 час 23 минуты 41 секунды. Второе место заняли американцы (отставание — 14 секунд), третье — французы, отставшие от британцев на 23 секунды.

Россияне заняли 14-е место с результатом 1 час 27 минут 13 секунд. Сборную России представляли Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова и Игорь Полянский. Дмитрий Полянский за неправильную смену инвентаря получил 10-секундный штраф.

Соревнования по триатлону на летних Олимпийских играх впервые появились в 2000 году в Сиднее. Олимпийский триатлон представляет собой соревнования в трех видах спорта: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км. Смешанная эстафета впервые представлена в программе Олимпиады.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, которая завоевала 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второй идет команда Японии (17−4−7), третьей — сборная США (14−17−11). Россияне располагаются на четвертой строчке (10−14−10).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

 Ефимова раскритиковала организаторов Олимпиады: деньги решают все, и на спортсменов глубоко...
"Глаз ничего не видел, но я пошла драться за медаль"
Позднякова и Великая идут за вторым золотом Олимпиады
Гол Соболева с пенальти принес «Спартаку» первую победу в сезоне
Александр Овечкин заработает за карьеру в НХЛ немыслимую сумму
Американец установил мировой рекорд на ОИ в плавании на 100 м
ЦСКА и «Локомотив» встретятся в центральном матче тура РПЛ
«Он может громко заявить о себе»: что в Италии ждут от Миранчука
«Рубин» разгромил в гостях «Арсенал» в матче чемпионата России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь