Британские триатлонисты стали первыми олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Команда Великобритании завоевала золотую медаль в смешанной эстафете по триатлону на Олимпийских играх в Токио.

Победители преодолели дистанцию за 1 час 23 минуты 41 секунды. Второе место заняли американцы (отставание — 14 секунд), третье — французы, отставшие от британцев на 23 секунды.

Россияне заняли 14-е место с результатом 1 час 27 минут 13 секунд. Сборную России представляли Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова и Игорь Полянский. Дмитрий Полянский за неправильную смену инвентаря получил 10-секундный штраф.

Соревнования по триатлону на летних Олимпийских играх впервые появились в 2000 году в Сиднее. Олимпийский триатлон представляет собой соревнования в трех видах спорта: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км. Смешанная эстафета впервые представлена в программе Олимпиады.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, которая завоевала 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второй идет команда Японии (17−4−7), третьей — сборная США (14−17−11). Россияне располагаются на четвертой строчке (10−14−10).