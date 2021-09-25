У модели-триатлонистки украли дорогой велосипед: фото огорченной красавицы
В Москве прошли соревнования по триатлону, в которых приняла участие одна из главных звезд этого вида спорта в России Анастасия Тукмачева.
В Москве прошли соревнования по триатлону, в которых приняла участие одна из главных звезд этого вида спорта в России Анастасия Тукмачева.
После смены этапов спортсменка оставила свой велосипед в транзитной зоне, однако после завершения турнира Анастасия не смогла его найти.
Как выяснилось, рабочий снаряд Тукмачевой, оцененный в 250 тысяч рублей, был украден 34-летним мужчиной, которого уже задержала полиция.