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10:02 (мск), источник: Московский комсомолец

У модели-триатлонистки украли дорогой велосипед: фото огорченной красавицы

В Москве прошли соревнования по триатлону, в которых приняла участие одна из главных звезд этого вида спорта в России Анастасия Тукмачева.

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12
фотографий

После смены этапов спортсменка оставила свой велосипед в транзитной зоне, однако после завершения турнира Анастасия не смогла его найти.

Как выяснилось, рабочий снаряд Тукмачевой, оцененный в 250 тысяч рублей, был украден 34-летним мужчиной, которого уже задержала полиция.

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