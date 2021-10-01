Российский триатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг

В августе Турбаевский был отстранен после решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS), который признал его виновным в нарушении антидопинговых правил в связи с отклонениями показателей в биологическом паспорте.

Все результаты, показанные Турбаевским в период с 7 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года и с 19 августа 2020 года по 6 января 2021 года, были аннулированы. Он должен возместить World Triathlon взнос в размере 1000 швейцарских франков (более 1000 долларов).