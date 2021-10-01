Российский триатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг

Спортсмен наказан за употребление эритропоэтина. Срок дисквалификации 38-летнего Турбаевского истечет 6 января 2025 года.
В августе Турбаевский был отстранен после решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS), который признал его виновным в нарушении антидопинговых правил в связи с отклонениями показателей в биологическом паспорте.
Все результаты, показанные Турбаевским в период с 7 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года и с 19 августа 2020 года по 6 января 2021 года, были аннулированы. Он должен возместить World Triathlon взнос в размере 1000 швейцарских франков (более 1000 долларов).
Турбаевский — призер чемпионатов Европы в эстафете. Он должен быть лишен бронзы чемпионата Европы-2017 в смешанной эстафете.