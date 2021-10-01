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12:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский триатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский триатлонист Владимир Турбаевский дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного союза триатлона (World Triathlon).

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Источник: РИА "Новости"
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Спортсмен наказан за употребление эритропоэтина. Срок дисквалификации 38-летнего Турбаевского истечет 6 января 2025 года.

В августе Турбаевский был отстранен после решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS), который признал его виновным в нарушении антидопинговых правил в связи с отклонениями показателей в биологическом паспорте.

Все результаты, показанные Турбаевским в период с 7 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года и с 19 августа 2020 года по 6 января 2021 года, были аннулированы. Он должен возместить World Triathlon взнос в размере 1000 швейцарских франков (более 1000 долларов).

Турбаевский — призер чемпионатов Европы в эстафете. Он должен быть лишен бронзы чемпионата Европы-2017 в смешанной эстафете.

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