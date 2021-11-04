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14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Животным медали не нужны. Программу пятиборья могут изменить из-за скандала на Олимпиаде

Возможно, уже на Играх-2024 лошадей заменят на велосипеды.

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Источник: AP 2021

Многие виды спорта в олимпийской программе — это дань традициям, введённым бароном-де Кубертеном, возродившим Олимпийские игры. Один из них — современное пятиборье, которое сто лет назад было «офицерским». Разумеется, в таких видах спорта изменения проходят особенно трудно. Однако, похоже, пятиборье скоро может заметно измениться.

Конный спорт в пятиборье хотят заменить на велоспорт. А всё из-за скандала на Олимпиаде-2020.

Скандал на Олимпиаде-2020

Сейчас в программу современного пятиборья входят фехтование, стрельба, плавание, бег и конкур — преодоление препятствий верхом на коне. Именно в таком виде современное пятиборье впервые появилось на Олимпиаде в 1912 году по инициативе основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена. Тогда этот вид спорта называли «офицерское пятиборье», так как он включал в себя дисциплины, которые с древнейших времён осваивались военными.

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Однако совсем скоро программа современного пятиборья может измениться: конный спорт могут заменить на велоспорт. Это решение связано с инцидентом на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Немецкая спортсменка Анника Шлой занимала первое место после плавания и фехтования, однако после конкура она опустилась на 31-ю позицию. Ей достался конь по кличке Saint Boy, справиться с которым немецкой спортсменке не удалось. Ещё находясь в седле, она начала плакать, поскольку конь отказывался перепрыгивать через препятствия.

Тренер немецкой сборной Ким Райзнер пыталась помочь плачущей спортсменке и ударила коня кулаком. Также Райзнер посоветовала спортсменке сильнее хлестнуть лошадь.

Эти кадры попали в трансляцию, и тренера раскритиковали за жестокое обращение с животными, после чего дисквалифицировали до конца Олимпиады.

Стоит отметить, что до Анники Шлой выступление на этом же коне не смогла завершить россиянка Гульназ Губайдуллина. И как заявили представители немецкого союза современного пятиборья, ещё до выступления немки Шлой конь был «травмирован предыдущим гонщиком».

«Выполняют работу, иногда — ценой своей жизни»

Очень быстро в дело включились зоозащитники — представители движения организации PETA («Люди за этичное обращение с животными»). Они направили письмо в МОК, в котором потребовали исключить верховую езду из программы современного пятиборья. А причиной написания письма стал тот самый случай с немецкой спортсменкой на Играх в Токио.

«Олимпийские игры призваны показывать соревнования между людьми, а не способность пугать и травмировать лошадей, которые не хотят участвовать в турнирах, но выполняют всю работу, иногда — ценой своей жизни», — говорится в заявлении PETA.

Также борцы за права животных заявили, что, в отличие от людей, лошади не выбирают, участвовать им в соревнованиях или нет, да и олимпийские медали им особо не нужны.

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Перспектива изменения программы пятиборья устраивает далеко не всех. Например, бывшая британская спортсменка Кейт Алленби, завоевавшая бронзу для сборной Великобритании на Играх в Сиднее, считает, что любой шаг по замене верховой езды будет неверным для развития спорта.

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Однако и у изменений немало сторонников. Причём это не только защитники животных, но и борцы за спортивную справедливость. Случай с Губайдуллиной и Шлой, потерявшими возможность занять высокие места из-за своенравного коня (а в пятиборье всадники выступают не на своих, а на случайно выбранных лошадях), — далеко не единственный. Едва ли не на каждой Олимпиаде есть история о том, как фаворит упустил золото именно после непредсказуемого конкура. Велоспорт в этом отношении будет куда более справедливым этапом.

Как сообщает Insider, Международный союз современного пятиборья пока не принял окончательное решение о замене верховой езды на велоспорт. В ближайшее время вопрос будет обсуждаться с представителями национальных федераций. Они и решат, что важнее: традиции, заложенные более 100 лет назад, или безопасность животных и спортивная справедливость.

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