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10:47 (мск), источник: Газета.Ру

Четвертого за год российского триатлониста поймали на употреблении допинга

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начала обработку результатов в деле российского триатлониста, в допинг-пробе которого было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин, сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"
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По информации источника телеканала, спортсмен, имя которого не называется, сдал положительный допинг-тест весной 2021 года.

Это четвертый случай за последние 12 месяцев, когда российский триатлонист попадается на нарушении антидопинговых правил.

13 августа стало известно об отстранении участника Олимпийских игр — 2020 в Токио российского триатлониста Игоря Полянского.

В пробе, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Позднее его дисквалифицировали на три года.

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28 августа российский триатлонист Владимир Турбаевский также был дисквалифицирован после решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего его виновным в нарушении антидопинговых правил в связи с отклонениями показателей в биологическом паспорте. Допинг-пробы крови спортсмена, взятые в июне и июле 2014 года, а также в августе 2020 года, указывают на манипуляции с кровью после употребления ЭПО.

28 сентября российский триатлонист Александр Брюханков был дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. В его пробе, взятой 19 июня на чемпионате Европы по спринту и эстафетам, также нашли рекомбинантный эритропоэтин.

Ранее исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин сдал положительный допинг-тест в 2013 году.

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