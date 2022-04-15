Олимпийский чемпион Лесун: Когда прочитал свое интервью BBC, испытал шок. Никогда не буду говорить о России плохо

«Я действительно разговаривал с журналисткой ВВС Александрой Владимировой. Ответил на ряд ее вопросов. Но, когда я прочитал свое интервью сегодня, то испытал шок.



Вроде бы я говорил одно, а журналистка услышала другое, то, что хотела услышать. Например, фраза о том, что “с конца февраля я больше не буду выступать за Россию” построена таким образом, чтобы у любого, кто ее прочтет, создалось впечатление, что я отказываюсь выступать за сборную России по каким-то причинам, которые произошли в конце февраля. А в это время началась спецоперация на Украине. Хотя эти события никак не связаны. Я просто принял решение завершить свою спортивную карьеру, и 22 февраля, то есть за два дня до начала украинских событий, написал заявление об этом. То есть я сказал: “Я завершаю спортивную карьеру”, а журналистка написала: “Я больше не буду выступать за сборную России”.



Я никогда не буду отзываться о России и о Федерации современного пятиборья нашей страны плохо. Именно благодаря России я стал тем, кем стал, о чем всегда говорил во всех своих интервью. Да, я родился и начал заниматься пятиборьем в Белоруссии, но по известным причинам там дорога в большой спорт оказалась передо мной закрыта. Я переехал в Россию, и именно российская Федерация пятиборья, ее президент, российские тренеры и специалисты сделали из меня большого спортсмена, чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр. Я всегда буду это помнить.



Я люблю Россию, люблю и Белоруссию, для меня это две родные страны, я их патриот. Я поставил точку в своей карьере спортсмена. Сейчас в моей жизни начинается новый этап. Я не знаю, каким он будет. Но я хотел бы связать свое будущее со спортом, с современным пятиборьем и с Россией», — приводит слова 33-летнего Лесуна официальный сайт Федерации современного пятиборья России.