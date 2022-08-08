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16:58 (мск), источник: Sports.Ru

37-летний бегун скончался во время марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге

37-летний бегун Ильяс Маленков скончался во время марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге.

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Источник: Sports.Ru

Маленков был заявлен на дистанцию 10 км, ему стало плохо незадолго до финиша. На место прибыла скорая помощь, мужчина скончался в больнице.

«У нас все участники получают допуск к забегу только после предоставления медицинской справки. Данный участник получил справку 2 августа. В ней указано “практически здоров”. Как мне сообщили, скорая увезла его в стабильном состоянии. Что было дальше и в какой больнице он был, мне неизвестно. У него темп был 5 минут 44 секунды на километр. То есть это любительский уровень, — рассказал директор забега “Европа — Азия” Андрей Уткин.

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