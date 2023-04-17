Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Мальорка
Хоккей. НХЛ
18.04
Каролина
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
18.04
Бостон
Флорида
Хоккей. НХЛ
18.04
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Все события
18:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российского пятиборца отстранили за нарушение антидопинговых правил

Пятиборца Пучкаревского дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Серебряный призер чемпионата России по современному пятиборью 2014 года Егор Пучкаревский дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Пучкаревский нарушил пункт 4.4 общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении). Его дисквалификация отсчитывается с 31 марта 2023 года.

РУСАДА за различные нарушения антидопинговых правил также дисквалифицировало тяжелоатлетку Татьяну Карпунину (на 5 лет), борца Павла Данилова (на 2 года), конькобежцев Людмилу Кузьменко (на 20 месяцев) и Сергея Лисина (на 8 лет), бегуна Егора Кибакина (на 4 года), хоккеиста Константина Панова (на 1 год), лыжника Артема Николаева (на 12 месяцев), борца Назира Абдуллаева (на 4 года).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Обольстительная немка. Как Катарина Витт покоряла мужчин и судей
Малкина постигла участь Овечкина. Время великих россиян подходит к концу?
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь