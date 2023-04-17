Российского пятиборца отстранили за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Серебряный призер чемпионата России по современному пятиборью 2014 года Егор Пучкаревский дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

РУСАДА за различные нарушения антидопинговых правил также дисквалифицировало тяжелоатлетку Татьяну Карпунину (на 5 лет), борца Павла Данилова (на 2 года), конькобежцев Людмилу Кузьменко (на 20 месяцев) и Сергея Лисина (на 8 лет), бегуна Егора Кибакина (на 4 года), хоккеиста Константина Панова (на 1 год), лыжника Артема Николаева (на 12 месяцев), борца Назира Абдуллаева (на 4 года).