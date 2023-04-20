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15:57 (мск), источник: ТАСС

Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян на соревнования

Спорт должен быть политически нейтральным, отметили в организации.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 20 апреля. Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК), рекомендовавшего допускать российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба UIPM.

«UIPM поддерживает путь возвращения “независимых нейтральных спортсменов” с паспортами России и Белоруссии, чтобы спортсмены всех национальностей могли вместе соревноваться в наших видах спорта в соответствии с Олимпийской хартией и особенно с принципом недискриминации, — говорится в заявлении. — Мы твердо убеждены в том, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, более чем когда-либо, должен служить средством мира и символом солидарности между спортсменами. UIPM теперь будет работать над разработкой необходимых процессов независимой проверки, чтобы облегчить возвращение этих спортсменов, находясь в консультациях с МОК и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF)».

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