Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян на соревнования

«UIPM поддерживает путь возвращения “независимых нейтральных спортсменов” с паспортами России и Белоруссии, чтобы спортсмены всех национальностей могли вместе соревноваться в наших видах спорта в соответствии с Олимпийской хартией и особенно с принципом недискриминации, — говорится в заявлении. — Мы твердо убеждены в том, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, более чем когда-либо, должен служить средством мира и символом солидарности между спортсменами. UIPM теперь будет работать над разработкой необходимых процессов независимой проверки, чтобы облегчить возвращение этих спортсменов, находясь в консультациях с МОК и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF)».