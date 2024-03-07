Белорусы Марук и Федотко вышли в полуфинал на этапе Кубка мира по современному пятиборью

Данный турнир является для белорусских пятиборцев первым стартом после возвращения на мировую арену. В среду в Каире состоялась квалификация мужских индивидуальных соревнований, участие в которой приняли четыре белоруса. Из отборочной группы В с третьим результатом в полуфинал отобрался Максим Марук (1182 очка), в этом же пуле наш Владислав Нестеров занял 19-е место (1151), до проходной 12-й позиции не хватило 25 баллов.



В отборочной группе С также были представлены двое наших пятиборцев, из которых необходимая сумма очков покорилась только одному. Максим Федотко расположился на шестой позиции итогового протокола (1172), а вот Илья Полозков оказался лишь 17-м (1144). Обладатель 12-й строчки набрал на 28 баллов больше. Всего в трех квалификациях в сумме выступили 90 спортсменов, из которых дальше прошли сильнейшие 36.



Мужские полуфиналы состоятся 8 марта. Завтра финалисток первого этапа Кубка мира определят женщины, в числе участниц и наши Мария Гнедчик с Анастасией Прокопенко. Медали как у мужчин, так и у женщин будут разыграны в субботу. Всего соревнования в Каире собрали более 170 атлетов из 45 стран.



Кубок мира по современному пятиборью является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года. Все очки, заработанные спортсменами на пяти этапах Кубка, пойдут в мировой рейтинг — путевки в Париж получат по шесть лучших мужчин и женщин, которые еще не завоевали лицензии на предыдущих стартах цикла.