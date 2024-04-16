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10:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умер российский призер Олимпиады-2000 по спортивной ходьбе

Призер Олимпийских игр 2000 года Владимир Андреев умер в возрасте 57 лет.

Источник: Министерство спорта Чувашской Республики

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года по спортивной ходьбе Владимир Андреев умер в возрасте 57 лет, сообщается на официальном сайте министерства спорта Чувашской Республики.

За период спортивной деятельности он становился чемпионом СССР и России, также был бронзовым призером чемпионата Европы, серебряным призером чемпионата мира, победителем и призером Кубков Европы и мира.

«Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича Андреева в связи с тяжелой утратой», — говорится в сообщении министерства.

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