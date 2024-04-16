Умер российский призер Олимпиады-2000 по спортивной ходьбе
Призер Олимпийских игр 2000 года Владимир Андреев умер в возрасте 57 лет.
Призер Олимпийских игр 2000 года Владимир Андреев умер в возрасте 57 лет.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года по спортивной ходьбе Владимир Андреев умер в возрасте 57 лет, сообщается на официальном сайте министерства спорта Чувашской Республики.
За период спортивной деятельности он становился чемпионом СССР и России, также был бронзовым призером чемпионата Европы, серебряным призером чемпионата мира, победителем и призером Кубков Европы и мира.
«Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича Андреева в связи с тяжелой утратой», — говорится в сообщении министерства.