Умер российский призер Олимпиады-2000 по спортивной ходьбе

Источник: Министерство спорта Чувашской Республики

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года по спортивной ходьбе Владимир Андреев умер в возрасте 57 лет, сообщается на официальном сайте министерства спорта Чувашской Республики.

За период спортивной деятельности он становился чемпионом СССР и России, также был бронзовым призером чемпионата Европы, серебряным призером чемпионата мира, победителем и призером Кубков Европы и мира.