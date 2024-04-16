Российская пятиборка Баташова заявлена на предолимпийский этап Кубка мира | Источник: Спорт РИА Новости

Соревнования, на которых спортсмены могут заработать рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры 2024 года в Париже, стартуют 16 апреля. Баташова в настоящее время является единственной российской представительницей современного пятиборья, которая получила право выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Баташова — двукратная серебряная медалистка чемпионата мира (в команде и эстафете), чемпионка и медалистка этапов Кубка мира, участница Олимпийских игр в Токио.

Ранее UIPM допустил российских и белорусских пятиборцев до выступления в международных турнирах в нейтральном статусе, а также создал комиссию по определению соответствия необходимым критериям. В апреле UIPM сообщил, что данный статус получили 12 белорусских и один российский спортсмен.

Современное пятиборье представлено на Олимпийских играх личным турниром у мужчин и женщин. Три именные лицензии на Олимпиаду будут разыграны на чемпионате мира, который пройдет в июне в китайском Чжэнчжу, еще шесть — по мировому рейтингу, две wild card предоставит UIPM. Среди спортсменов, получивших лицензии ранее, россиян нет в связи с отстранением от международных соревнований.