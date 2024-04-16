Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Кубок России
19:30
ЦСКА
Балтика
Хоккей. НХЛ
04:30
Лос-Анджелес
Миннесота
13
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Сан-Хосе
92
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
02:30
Рейнджерс
Оттава
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Бостон
20
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Монреаль
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Айлендерс
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Нэшвилл
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Баффало
24
Все события
11:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская пятиборка Баташова заявлена на предолимпийский этап Кубка мира

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российская пятиборка Ульяна Баташова заявлена на предолимпийский квалификационный этап Кубка мира в Анкаре, сообщается на сайте Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Российская пятиборка Баташова заявлена на предолимпийский этап Кубка мира | Источник: Спорт РИА Новости

Соревнования, на которых спортсмены могут заработать рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры 2024 года в Париже, стартуют 16 апреля. Баташова в настоящее время является единственной российской представительницей современного пятиборья, которая получила право выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Баташова — двукратная серебряная медалистка чемпионата мира (в команде и эстафете), чемпионка и медалистка этапов Кубка мира, участница Олимпийских игр в Токио.

Ранее UIPM допустил российских и белорусских пятиборцев до выступления в международных турнирах в нейтральном статусе, а также создал комиссию по определению соответствия необходимым критериям. В апреле UIPM сообщил, что данный статус получили 12 белорусских и один российский спортсмен.

Современное пятиборье представлено на Олимпийских играх личным турниром у мужчин и женщин. Три именные лицензии на Олимпиаду будут разыграны на чемпионате мира, который пройдет в июне в китайском Чжэнчжу, еще шесть — по мировому рейтингу, две wild card предоставит UIPM. Среди спортсменов, получивших лицензии ранее, россиян нет в связи с отстранением от международных соревнований.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «международные чиновники извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта».

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Хотела реализоваться в России': топ-фигуристка будет кататься за Казахстан
'Упала на такое дно, откуда не стучат': откровения звезды русского биатлона
'Полный зашквар!' Российские пранкеры поиздевались над главой МОК
Булочки с изюмом: почему Загитова и Медведева недовольны своей красотой
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь