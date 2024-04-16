Российская пятиборка Баташова заявлена на предолимпийский этап Кубка мира

Соревнования, на которых спортсмены могут заработать рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры 2024 года в Париже, стартуют 16 апреля. Баташова в настоящее время является единственной российской представительницей современного пятиборья, которая получила право выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.
Баташова — двукратная серебряная медалистка чемпионата мира (в команде и эстафете), чемпионка и медалистка этапов Кубка мира, участница Олимпийских игр в Токио.
Ранее UIPM допустил российских и белорусских пятиборцев до выступления в международных турнирах в нейтральном статусе, а также создал комиссию по определению соответствия необходимым критериям. В апреле UIPM сообщил, что данный статус получили 12 белорусских и один российский спортсмен.
Современное пятиборье представлено на Олимпийских играх личным турниром у мужчин и женщин. Три именные лицензии на Олимпиаду будут разыграны на чемпионате мира, который пройдет в июне в китайском Чжэнчжу, еще шесть — по мировому рейтингу, две wild card предоставит UIPM. Среди спортсменов, получивших лицензии ранее, россиян нет в связи с отстранением от международных соревнований.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «международные чиновники извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта».