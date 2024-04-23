Главный тренер пятиборцев заявил, что Баташова остается членом сборной России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Получившая нейтральный статус Ульяна Баташова остается в составе сборной России по современному пятиборью. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Андрей Макушин.

Ранее Баташова в интервью «Спорт-экспрессу» заявила, что ее исключили из состава сборной России по современному пятиборью после того, как она получила нейтральный статус.

«Баташову из сборной команды никто не отчислял, — сказал Макушин. — Теперь что касается того, что ее убрали со ставки сборной команды. Если вы посмотрите списки сборных команд России, то увидите, что в них входит больше сотни человек в различных возрастных группах — кадеты В, кадеты А, юниоры, взрослые, и на всех них нам выделено всего 16 ставок, по 8 у мужчин и у женщин. Поэтому периодически они перераспределяются».

«Ульяна Баташова на соревнованиях этого сезона, где она выступала (Зимнем турнире и Кубке Павла Леднева — прим. ТАСС) заняла пятые места. То есть ее никак нельзя назвать ведущей спортсменкой России. Кроме того, она не принимает участия в работе сборной команды, в последнее время Ульяна проживает в Азербайджане, ее муж и тренер является одним из тренеров сборной этой страны по триатлону. Поэтому было принято решение о передаче ставки Баташовой молодой перспективной юниорке», — добавил главный тренер.

20 апреля Баташова, выступавшая в нейтральном статусе, заняла седьмое место на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Анкаре. Спортсменка продолжает претендовать на участие в Олимпийских играх в Париже.

Баташовой 29 лет, она является двукратным серебряным призером чемпионата мира 2017 года. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата Европы 2021 года в эстафете.