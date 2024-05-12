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17:34 (мск), источник: РБК

Первый российский триатлонист на Олимпийских играх погиб в ДТП в 43 года

Игорь Сысоев погиб в автоаварии с грузовиком. Он был первым российским участником олимпийского турнира по триатлону, главным тренером сборной и разработчиком системы спортивной подготовки на выносливость.

Первый российский триатлонист на Олимпийских играх погиб в ДТП в 43 года | Источник: РБК

Чемпион России, бывший главный тренер национальной сборной и двукратный участник Олимпиад Игорь Сысоев погиб в воскресенье в автоаварии, сообщила пресс-служба Федерации триатлона России.

Сысоеву было 43 года.

Сысоев — обладатель Кубка Европы по триатлону, основатель системы спортивной подготовки «ЦиклON», первый представитель отечественного мужского триатлона, завоевавший право выступить на Олимпиаде и вошедший в топ-5 на чемпионатах мира на олимпийской дистанции.

Сысоев выступал за сборную в 2000—2009 годах, а в 2017—2020 годах был главным тренером команды.

Триатлон вошел в программу Олимпиад в Сиднее в 2000 году. В 2004-м Сысоев показал на Играх 15-й результат, а в 2008-м стал девятым.

Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщила, что в воскресенье в Темрюкском районе 43-летний водитель Voyah нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Водитель внедорожника скончался на месте от полученных травм до приезда скорой, пассажирку легковушки госпитализировали.

Соревнования по триатлону на Олимпийских играх состоят из заплыва на 1500 м, велосипедной гонки на 40 км и бега на 10 км.

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