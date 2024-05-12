Первый российский триатлонист на Олимпийских играх погиб в ДТП в 43 года | Источник: РБК

Чемпион России, бывший главный тренер национальной сборной и двукратный участник Олимпиад Игорь Сысоев погиб в воскресенье в автоаварии, сообщила пресс-служба Федерации триатлона России.

Сысоеву было 43 года.

Сысоев — обладатель Кубка Европы по триатлону, основатель системы спортивной подготовки «ЦиклON», первый представитель отечественного мужского триатлона, завоевавший право выступить на Олимпиаде и вошедший в топ-5 на чемпионатах мира на олимпийской дистанции.

Сысоев выступал за сборную в 2000—2009 годах, а в 2017—2020 годах был главным тренером команды.

Триатлон вошел в программу Олимпиад в Сиднее в 2000 году. В 2004-м Сысоев показал на Играх 15-й результат, а в 2008-м стал девятым.

Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщила, что в воскресенье в Темрюкском районе 43-летний водитель Voyah нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Водитель внедорожника скончался на месте от полученных травм до приезда скорой, пассажирку легковушки госпитализировали.