Действующая олимпийская чемпионка снялась с финала пятиборья на Играх

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Олимпийская чемпионка британка Кейт Френч из-за болезни снялась с финала пятиборья на Олимпийских играх в Париже, сообщается на странице олимпийской сборной Великобритании в соцсети Х.

Соревнования должны пройти в воскресенье, начало — 12:00 мск.

«Это решение далось Кейт очень тяжело, ведь она надеялась защитить свой олимпийский титул и в последний раз выступить на Олимпийских играх», — говорится в сообщении.