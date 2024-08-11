12:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Действующая олимпийская чемпионка снялась с финала пятиборья на Играх

Действующая олимпийская чемпионка Кейт Френч снялась с финала пятиборья на Играх.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Олимпийская чемпионка британка Кейт Френч из-за болезни снялась с финала пятиборья на Олимпийских играх в Париже, сообщается на странице олимпийской сборной Великобритании в соцсети Х.

Соревнования должны пройти в воскресенье, начало — 12:00 мск.

«Это решение далось Кейт очень тяжело, ведь она надеялась защитить свой олимпийский титул и в последний раз выступить на Олимпийских играх», — говорится в сообщении.

Френч 33 года, она стала чемпионкой в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Также на ее счету золото чемпионата мира и шесть побед на чемпионатах Европы.

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