Действующая олимпийская чемпионка снялась с финала пятиборья на Играх
Действующая олимпийская чемпионка Кейт Френч снялась с финала пятиборья на Играх.
Действующая олимпийская чемпионка Кейт Френч снялась с финала пятиборья на Играх.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Олимпийская чемпионка британка Кейт Френч из-за болезни снялась с финала пятиборья на Олимпийских играх в Париже, сообщается на странице олимпийской сборной Великобритании в соцсети Х.
Соревнования должны пройти в воскресенье, начало — 12:00 мск.
«Это решение далось Кейт очень тяжело, ведь она надеялась защитить свой олимпийский титул и в последний раз выступить на Олимпийских играх», — говорится в сообщении.
Френч 33 года, она стала чемпионкой в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Также на ее счету золото чемпионата мира и шесть побед на чемпионатах Европы.