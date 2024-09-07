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Ксения Шойгу переизбрана президентом Федерации триатлона России

Ксения Шойгу переизбрана президентом Федерации триатлона России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ксения Шойгу переизбрана на пост президента Федерации триатлона России на новый срок, сообщается на официальном сайте организации.

Отчетно-выборная конференция федерации прошла 7 сентября в Кронштадте. Делегаты конференции проголосовали за Шойгу единогласно.

«Я буду по-прежнему делать все возможное для того, чтобы развивать триатлон. Самые важные цели, которые я ставлю перед собой — поездка на следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, строительство триатлон-центра, увеличение тренерского состава, количества занимающихся детей для формирования дополнительного объёма резерва, потому что нам очень нужны люди и хорошие результаты. Хотела бы поблагодарить всех, и мы не остановимся на том, что есть сейчас: будем доукомплектовывать текущие отделения, открывать новые, поэтому на МТО будет потрачено большое количество средств», — заявила Шойгу после выборов.

Ксении Шойгу 33 года, она возглавляет Федерацию триатлона России с 2020 года, новый срок полномочий истекает в 2028 году.