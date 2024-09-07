Ксения Шойгу переизбрана президентом Федерации триатлона России.

«Я буду по-прежнему делать все возможное для того, чтобы развивать триатлон. Самые важные цели, которые я ставлю перед собой — поездка на следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, строительство триатлон-центра, увеличение тренерского состава, количества занимающихся детей для формирования дополнительного объёма резерва, потому что нам очень нужны люди и хорошие результаты. Хотела бы поблагодарить всех, и мы не остановимся на том, что есть сейчас: будем доукомплектовывать текущие отделения, открывать новые, поэтому на МТО будет потрачено большое количество средств», — заявила Шойгу после выборов.