Российские акробаты не подавали заявки на нейтральный статус

«Сейчас нейтральный статус нужен только спортсменам, выступающим в личных турнирах, команды России и Беларуси до сих пор не допускаются до международных стартов.



Спортивная акробатика не является командным видом спорта, но у нас выступают пара, тройка, четверка участников. Сейчас наши спортсмены никаким образом не имеют возможности выступать на международных стартах, поэтому и не было пока заявок на нейтральный статус.



Мы ведем работу с международной федерацией относительно смягчения критериев допуска. Но на сегодняшний день пока все обстоит так», — рассказала Никитина ТАСС.