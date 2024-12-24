«Сейчас нейтральный статус нужен только спортсменам, выступающим в личных турнирах, команды России и Беларуси до сих пор не допускаются до международных стартов.
Спортивная акробатика не является командным видом спорта, но у нас выступают пара, тройка, четверка участников. Сейчас наши спортсмены никаким образом не имеют возможности выступать на международных стартах, поэтому и не было пока заявок на нейтральный статус.
Мы ведем работу с международной федерацией относительно смягчения критериев допуска. Но на сегодняшний день пока все обстоит так», — рассказала Никитина ТАСС.
Российские акробаты не подавали заявки на нейтральный статус
Вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Ирина Никитина, возглавляющая в ФГР комитет по развитию спортивной акробатики, заявила, что российские атлеты, выступающие в спортивной акробатике, не видят смысла подавать заявки на нейтральный статус в существующих условиях допуска на международные старты.
«Сейчас нейтральный статус нужен только спортсменам, выступающим в личных турнирах, команды России и Беларуси до сих пор не допускаются до международных стартов.