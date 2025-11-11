Путин поздравил победительницу ЧМ по прыжкам на батуте

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении отметил мастерство победительницы чемпионата мира по прыжкам на батуте в Памплоне в Испании в дисциплине «акробатическая дорожка» Aрины Каляндре, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемая Арина Степановна! Поздравляю Вас с победой на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Испании. Вы отлично подготовились к этим престижным соревнованиям, продемонстрировали незаурядное мастерство, характер и волю, уверенно опередили сильных, опытных соперниц», — говорится в сообщении.
Глава государства в поздравлении пожелал, чтобы эта победа вдохновила на покорение новых спортивных вершин, а также здоровья, ярких достижений и всего наилучшего.