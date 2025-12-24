Власова во второй раз подряд признана лучшим тренером Беларуси

В уходящем году воспитанники Ольги Власовой завоевали три медали высшей пробы на чемпионате мира в Испании и шесть золотых наград на III Играх стран СНГ в Азербайджане. Также белорусские батутисты становились призерами этапов Кубка мира, а Иван Литвинович выиграл общий зачет турнира. Год назад Власова также была признана лучшим тренером страны.