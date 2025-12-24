Власова во второй раз подряд признана лучшим тренером Беларуси

В уходящем году воспитанники Ольги Власовой завоевали три медали высшей пробы на чемпионате мира в Испании и шесть золотых наград на III Играх стран СНГ в Азербайджане. Также белорусские батутисты становились призерами этапов Кубка мира, а Иван Литвинович выиграл общий зачет турнира. Год назад Власова также была признана лучшим тренером страны.
«Хочу поблагодарить организаторов за возможность второй раз подряд находиться здесь и снова получить награду. Она придает импульс для новых достижений во благо нашей прекрасной страны. Этот успех стал возможен благодаря труду многих людей. Отдельное спасибо главе государства за поддержку спортивной отрасли, благодаря его участию невозможное становится возможным», — сказала Ольга Власова.
В данной номинации также были представлены приведший сборную Беларуси по пляжному футболу к серебру чемпионата мира Николас Альварадо и главный тренер нацкоманды по академической гребле Виталий Белый, чьи подопечные стали призерами мировых и континентальных форумов. Церемония вручения премии НОК собрала в столице чемпионов Олимпийских игр, именитых атлетов и заслуженных деятелей физической культуры и спорта.