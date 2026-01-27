Российских пятиборцев-юниоров допустили на международные турниры с флагом

Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) принял решение допустить на соревнования под эгидой организации российских юниоров в возрастных группах U15, U17 и U19 без каких-либо ограничений — в национальной форме, под государственным флагом и с гимном. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Это очередное бесспорное позитивное решение в пользу российского спорта и результат последовательной работы по защите интересов российских атлетов, а также подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло», — написал Дегтярев.
До этого момента все российские спортсмены выступали на турнирах UIPM в нейтральном статусе.
В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения с россиян и белорусов на участие в международных турнирах, в том числе в командных видах.
Ранее российских юниоров под национальными флагами допустили в конном спорте, фехтовании, керлинге, волейболе, тяжелой атлетике, спортивной борьбе, софтболе и бейсболе.