Россиянка Исакова выиграла этап Кубка мира по триатлону в Китае

Она показала результат 57 минут 40 секунд.

Источник: РИА "Новости"

ШАНХАЙ, 21 марта. /ТАСС/. Россиянка Диана Исакова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону в китайском Хайкоу.

Исакова показала результат 57 минут 40 секунд. Также в тройку лучших попали Софи Маловецки из Австралии и британка Сиан Рейнсли. Спортсменки преодолели дистанцию 0,75 км вплавь, 20 км на велосипедах и 5 км бегом.

Следующий этап Кубка мира состоится в китайском Чэнду с 9 по 10 мая. Он станет третьим в 2026 году. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.